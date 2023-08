Así se vive una gran celebración desde dentro

Como cada año por estas fechas, Vilagarcía celebra su fiesta grande de San Roque, que comenzó el pasado jueves. Tanto propios como extraños a la villa disfrutan estos días de actividades y espectáculos para toda la familia. En el fondo, sin aparecer en el cartel principal, pero con igual importancia, están los puestos ambulantes.

Extendidos por el parque Miguel Hernández y el aparcamiento Zona TIR, los tenderos montaron sus establecimientos la semana pasada para vivir los diez días de San Roque, buscando atraer a todo tipo de gente con una variada oferta.

En el aparcamiento se encuentran las atracciones, entre las que se pueden encontrar los clásicos coches de choque, el “torito vacilón”, la “olla loca”, y muchos otros que se llenan con niños, adolescentes y algún que otro mayor que se atreve.

En el parque hay tiendas de ropa, accesorios, tómbolas, remolques de comida rápida, heladerías, churrerías… una de estas es la que regenta, junto a una compañera, María Jesús López, “Chus”, con su churrería “La Favorita”. Chus posó sus bártulos y su enorme olla de freír churros el sábado pasado, y continuará hasta el día 20. Lleva alrededor de dos décadas viniendo al San Roque. Extendidos por toda su mesa, situada en la acera de la avenida de A Mariña, hay rosquillas, chocolate caliente, y una amplia selección de churros.

Aunque no para un momento, con horarios que van desde la media tarde hasta bien entrada la madrugada, la churrera admite que las ventas no están siendo lo que eran: “no hay mucha gente. Les parecen caros doce churros por tres euros, pero a mí me subieron el precio del puesto, y tengo que pagar mercancía y ganar algo”, se lamenta.

Un sentimiento que comparte Sara Nantes, que regenta una tómbola junto con su pareja: “siempre apuntamos la caja que hacemos en cada sitio, y este año no estamos facturando ni la mitad que el anterior”, dice. Nantes achaca la situación a que el año pasado era postpandemia, y “la gente tenía más dinero guardado que ahora”.

En su remolque hay una infinidad de productos de electrónica, peluches y otros recuerdos que los participantes pueden ganar a través de los juegos que ofrecen. “A los niños les gusta más pinchar los globos con los dardos, y los jóvenes van más a las pistolas”, dice. Ella y su pareja llevan viniendo con su tráiler al San Roque alrededor de 15 años.

Uno de los puestos que destaca entre los otros, tanto por su material como por quien lo regenta, es el del joven Pierre Gallego, que vende libros de todo tipo. “Llevo 6 años viniendo aquí y a tres fiestas más. Llegué el viernes y estaré hasta el domingo”, cuenta.

Su mesa atrae una gran variedad de curiosos, sobre todo gente mayor, que se acercan a ver las torres de libros que se acumulan en ella. “Los padres con niños suelen ser los que más compran. Cogen algo para ellos y para los pequeños”, dice.

Justo a su lado, y con un pequeño remolque, se encuentra el puesto del también joven Marcos, que regenta “Fast Food A Fartar”: “tengo patatas fritas, perritos calientes, “salchipapas”, hamburguesas…”, expone. Sus horarios son variados, ya que dependen de la clientela que haya ese día en particular, aunque admite que normalmente suele empezar “sobre las 19.00 horas y acabo alrededor de las 3.00 de la madrugada”.

El olor a comida recién hecha se hace con la avenida de A Mariña, donde también está la ya mencionada Chus y un “container” que destaca sobre el resto: el de “Bico de Xeado”.

La heladería está allí todo el año, pero en las fiestas se ve rodeada de puestos ambulantes, aunque, según Chus, una de sus dos trabajadoras, no les afecta mucho: “siempre tenemos clientela, aunque durante las fiestas siempre favorece el ambiente”, admite.

Bajo la sombra de los árboles del parque, los tenderos ofrecen de entretenimiento y productos que los “fiesteros” no se pueden perder para vivir la experiencia completa del San Roque.

Quejas entre los feriantes por el precio de los puestos

A parte de la aparente caída de las ventas en comparación con el año pasado, una de las quejas más recurrentes entre los regentes de los puestos ambulantes del San Roque es la subida de los precios que les cobra el ayuntamiento por establecer su puesto en la calle. A López, de la churrería La Favorita, le afectó especialmente: “la gente se queja de mis precios, pero los tuve que subir porque el precio por el puesto nos subió mucho. No solo aquí, también en otros lados, da igual que lo lleve el ayuntamiento, como aquí, o una empresa privada como en otros sitios”, exclama. Nantes se mostró de acuerdo, asegurando que su suegro, que le lleva la contabilidad, dice que están pagando más que hace 4 o 5 años. Para Gallego, la reacción es bastante más relajada: “a mi hasta no me parece excesivamente caro, como aquí pone el precio el ayuntamiento está bastante regulado”. Con una nota más negativa, pero optimista, Marcos, de “Fast Food A Fartar”, dice que “en todos los lados le están subiendo el precio a todos, pero es como los impuestos, la gasolina, la electricidad, el gas… todo sube, y los puestos también”. La parte negativa para Marcos, al igual que para Chus López, es que tienen que subir los precios de sus productos para no reducir demasiado sus márgenes, aunque el joven se muestra resignado ante la situación: “es lo que toca”, expresa.