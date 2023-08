Urgen el retorno de la UVI móvil al Hospital tras el fallecimiento de tres infartados

La Plataforma SOS Sanidade Pública do Salnés cuestiona el traslado de la ambulancia medicalizada a Sanxenxo durante los meses de verano, y urge su regreso a la base del Hospital do Salnés. La organiza realiza esta petición porque considera que al desplazar la ambulancia a un punto del sur de la comarca como es Sanxenxo, decenas de miles de personas de las poblaciones del norte de la comarca están peor atendidas, pues en caso de necesitar un vehículo de traslado sanitario urgente podría sufrir retrasos de hasta media hora.

“Estamos de acuerdo en que Sanxenxo y O Grove necesitan una ambulancia medicalizada en verano, pero lo que necesitan es que se ponga una más de las que ya existen, no que trasladen a Sanxenxo la que pasa el resto del año en Vilagarcía”, advierte José Manuel Ribadomar, portavoz de la delegación arousana de SOS Sanidade.

La organización advierte de que si la medicalizada está en el Hospital do Salnés de septiembre a junio del año siguiente es porque se considera que Vilagarcía y los demás concellos colindantes necesitan una UVI móvil. Por ello, no comprende que el servicio deje de funcionar en el Hospital entre julio y agosto, que es precisamente cuando más gente hay en toda la comarca, no solo en Sanxenxo y O Grove. “Lo que están haciendo con el traslado de la medicalizada a Sanxenxo es desvestir un santo para vestir otro”, prosigue Ribadomar.

SOS Sanidade Pública do Salnés desvela que este mismo verano, el personal de la UVI fue movilizado hasta en tres ocasiones a Vilanova, pues se habían producido en un mismo día otras tantas emergencias sanitarias de personas que estaban sufriendo un posible infarto. Ninguna de ellas sobrevivió. “No podemos asegurar que la ambulancia llegase a tiempo de salvarles la vida si estuviese en el Hospital do Salnés, pero sí es evidente que tendría más posibilidades de hacerlo porque estaría a menos tiempo del paciente y habría llegado antes”.