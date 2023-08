Ádega Cine Clube proyecta, a base de presente, un prometedor futuro

Hace ya muchas décadas que el cine encuentra una referencia comarcal en Vilagarcía. De esa inquietud por todo lo que rodea al celuloide han surgido iniciativas tan notorias en forma de certámenes como el del Casino, o el Curtas, además de ser el Concello con un número de salas de proyección al nivel de las grandes ciudades de Galicia.

En tiempos difíciles para el cine, con las plataformas de internet ocupando gran parte del tiempo de visionado de la mayoría de personas, la labor que realiza Ádega Cine Clube merece todavía un mayor reconocimiento. Un fuerte espaldarazo a su perseverante querencia por las películas fue el éxito de la reciente Semana de Cine con una repercusión superior a la que la propia organización se esperaba.

Los datos no dejan lugar a la duda. El número de entradas adquiridas fue superior al de ediciones anteriores para cada día de programación, logrando reunir a una media de 150 personas al día frente a la gran pantalla. Pero si de algo se congratulan en la asociación organizadora es de lo relativo a atraer a una audiencia muy diversa, pasando desde la población local habitual, a un gran número de turistas nacionales e internacionales en todas las franjas de edad. Un hecho que ayuda a cumplir el objetivo de llegar a la juventud, colectivo minoritario normalmente en las actividades de los cine clubes.

Fernando López, presidente desde 2015 de Ádega Cine Club, reconoce que “este año hemos tenido mucha gente. Ha habido mucha gente en todas las películas y hemos tenido un éxito que, sinceramente, no esperábamos. Ha sido la mejor Semana de Cine desde que empezamos hace 8 años”.

Ese esperanzador presente ha venido precedido de una trayectoria no exenta de obstáculos desde que, a finales de la década de los 70, naciese la asociación cinéfila. Con sus altos y sus bajos, la asociación quedó seriamente tocada allá por el 2007. Incluso se llegó a parar su actividad hasta que, años después, el equipo encabezado por Fernando López asumió el resurgimiento. Por recuperar la esencia se cimentaron las bases de la reconstrucción.

En cuanto al contenido que da sentido al Ádega Cine Clube, su presidente explica que “el espíritu es el de proyectar películas con un valor cultural y cinematográfico. Películas que hayan sido premiadas en grandes festivales y que puedan pasar desapercibidas para el gran público. Eso y otras películas de diferentes épocas que siempre tienen que estar en el archivo de vistas de cualquier generación”. Proyecciones todas ellas con un nexo innegociable, “todas en versión original subtitulada para que no se pierda la interpretación más global de los actores”.

Con 140 socios anuales y una directiva formada por 7 personas, la reciente Semana de Cine es el momento más álgido de actividad de la asociación. Entre los actos que hicieron rebosar el Salón García estuvo el film-concierto a cargo del grupo musical Fuzzo que maridó diferentes melodías con la proyección de la película “El gabinete del Doctor Caligari”. Pero incluso antes quedaron momentos para el recuerdo como la emisión inaugural en pantalla gigante en la playa de A Concha de “Mars Attacks!”, punto de encuentro de muchas familias.

Una novedad muy celebrada este año fue el cierre de la semana con un picnic y proyección sorpresa en el parque de O Castriño, precedida por un recorrido teatralizado al que se sumaron más de 120 personas. Una fórmula que promete volver en próximas ediciones.

También por primera vez, el Ádega Cine Clube Ádega se atrevía con la grabación en directo de su podcast “La Gafapasta Plasta”, en el que participó una de las productoras de la webserie “Monstruas”. Además, entre los demás títulos que se pudieron visionar en esta edición de la Semana de Cine se encuentran “Everything Everywhere All at Once”, “Unicorn Wars”, “Aftersun” y “The Witch”. Tampoco la directiva quiere pasar por alto el acompañamiento musical con DJ Maefield y Garza, que estuvieron en el inicio y en el cierre del evento, respectivamente, este último acompasado por gráficos realizados por Xoán Tourís.

Por si alguien lo dudaba, la vida del Ádega Cine Clube va mucho más allá de la Semana de Cine. Sin ir más lejos a partir de septiembre comenzará con su programación regular a razón de proyecciones semanales, además de su implicación en la visibilidad de eventos de fechas como el Día de la Mujer Trabajadora, el Orgullo LGTBI+ o la defensa del Medio Ambiente o como apoyo a la Escuela Oficial de Idiomas. Todo un apoyo de cine.