El parque de bomberos de la ciudad estará cerrado en plena Festa da Auga

Los bomberos del Consorcio Provincial llevan más de medio año en huelga. Una de las medidas que adoptaron es que han dejado de hacer horas extraordinarias voluntarias. Esto supone que en periodos de vacaciones resulta difícil completar las unidades mínimas de tres bomberos que hacen falta para que un parque esté operativo. Y, cuando esto no sucede, se cierra la base y los trabajadores que están de guardia se destinan a otra población. Así sucedió por ejemplo anteayer domingo.

El Consorcio Provincial dispone de cuatro parques de bomberos, situados en Vilagarcía, Ribadumia, O Porriño y Cangas do Morrazo. Y entre los cuatro solo sumaban cuatro trabajadores. Por ello, la gerencia del Consorcio ordenó cerrar los de Vilagarcía, Cangas y O Porriño, y centralizó a los cuatro efectivos en Ribadumia. Y una situación semejante es la que se producirá durante este puente festivo. Vilagarcía verá así mermada su posibilidad de reacción ante una emergencia en el momento álgido de sus fiestas patronales.

Pero no es una situación nueva. El mismo domingo por la noche, la central de emergencias del 112 Galicia recibió una alerta de que se había producido un incendio en el restaurante Farturas, en la calle Xalda de Carril. Los bomberos fueron alertados, pero ya no llegaron a salir porque sabían que estaban en el punto el Servicio Municipal de Emerxencias y la Policía Local. Al ser el único parque del Consorcio abierto, tenían que medir mucho más sus intervenciones, pues acudir a una menos grave puede traducirse en un retraso que podría ser fatal si poco después fuesen requeridos por una emergencia más grave.

El domingo, de hecho, la guardia de Ribadumia recibió hasta media docena de alertas, algunas de ellas en localidades situadas a más de una hora de viaje por carretera de Ribadumia, como fueron las de Baiona y Tui. De hecho, a los bomberos del Consorcio no les queda más remedio que reclamar el apoyo de las unidades más próximas, como los parques de bomberos municipales o los equipos locales de emergencias, aún a costa de pedirles que salgan de su demarcación geográfica.

Un escenario complejo, y sin salida a corto plazo. Apenas hay encuentros entre la administración y los bomberos, y los que hay están siendo improductivos.

Avisados el mismo día para ir desde Ribadumia a Tui y Baiona

Anteayer domingo tenían que estar disponibles al menos 12 bomberos del Consorcio Provincial, pero solo había cuatro. Dado que los demás se niegan a hacer horas extras voluntarias por el conflicto laboral con la Xunta de Galicia y la Diputación -integrantes del Consorcio- solo funcionó el parque de Ribadumia.

En consecuencia, su teléfono no dejó de sonar en prácticamente todo el día, siendo requeridos para emergencias en poblaciones tan alejadas de Ribadumia como Tui o Baiona, situadas en ambos casos a más de una hora de distancia por carretera. Los bomberos salieron a Curro (Barro) para apagar el incendio que se produjo en la chimenea de un restaurante.

Sobre las 21.00 horas les llamaron de un accidente en Tui, donde se indicaba que había varios heridos graves, entre ellos un niño que no era capaz de respirar. Era tal la gravedad del aviso que Ribadumia solicitó la colaboración de Emerxencias de Ponteareas y de los Bomberos del Ayuntamiento de Vigo. Sobre el papel, ambos cuerpos podrían negarse a echar una mano, pues Tui queda fuera de sus demarcaciones (tendrían que haber ido los bomberos de O Porriño), pero no no lo hicieron.

Más tarde fueron alertados de un incendio en un cuadro eléctrico de Vilaboa, del del restaurante de Carril (que sofocaron entre los propietarios y Emerxencias de Vilagarcía), de una persona mayor que había caído en su casa en Marín, y de una cocina ardiendo en Baiona. Los bomberos de Ribadumia no pudieron acudir a todos los avisos. Hubiese sido imposible.