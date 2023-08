José Aspérez: "La izquierda puso la política por delante de las personas”

José Aspérez, el concejal de Meaño Independiente que tiene la llave de la Mancomunidade do Salnés, está muy decepcionado con el PSOE y el BNG. Se ha visto inmerso en lo que él considera “un juego político”, y cree que ambas formaciones “pusieron la política por delante de las personas”. Y eso es algo que él no consiente. “En Meaño Independiente hay militantes o simpatizantes del PP, hay militantes o simpatizantes del BNG y de otros partidos, pero cuando nos sentamos en una mesa todo eso queda a un lado y de lo que hablamos es de ideas y proyectos”. En su opinión, el BNG y el PSOE le han utilizado para sus intereses. Por ello, avisa: “En estos momentos, el bloque de izquierdas tiene 13 vocales, y el bloque de derechas tiene otros 13. A lo mejor la siguiente sorpresa la doy yo”.

El sábado se celebró el pleno de constitución de la Mancomunidade do Salnés. Tal y como ya se había anunciado, Aspérez deshizo el empate entre los dos grandes bloques ideológicos inclinando la balanza del lado de la izquierda. La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, fue reelegida presidenta del órgano comarcal sin sobresaltos. Pero el guion saltó por los aires cuando tocó elegir al vicepresidente.

Aspérez fue el único que levantó la mano como candidato, pero los dos representantes del BNG (concejales de A Illa y Cambados) se abstuvieron en la votación. En consecuencia, el independiente de Meaño sufrió un portazo que en absoluto esperaba.

José Aspérez explica que después de las elecciones municipales le cortejaron tanto el PP como el PSOE. Los conservadores le ofrecieron la vicepresidencia de la Mancomunidade y que fuese el responsable del área de Turismo. Marta Giráldez le igualó la oferta. En realidad, Aspérez ya prevería votar al PSOE, porque en su momento la concejala del BNG de Meaño, Rosana Domínguez, le había apoyado para que estuviese en la Mancomunidade a cambio de que después Aspérez no votase al candidato del Partido Popular.

Aspérez estaba dispuesto a cumplir su compromiso con el BNG de Meaño, y le pareció bien la oferta que le hizo Marta Giráldez, pues aunque la vicepresidencia de la Mancomunidade es un cargo meramente simbólico y sin remuneración, abre la puerta a participar en la toma de decisiones y a tener un papel activo en la organización.

Por eso, cuando él y Giráldez se dieron la mano y comprometieron a apoyarse mutuamente, Aspérez dio por hecho que la izquierda le respaldaría a él para la vicepresidencia. Con lo que no contaba era con que el BNG también quería el cargo.

La ya reelegida presidenta de la Mancomunidade, la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, asegura que tuvo negociaciones con el BNG, y que los nacionalistas le pidieron la vicepresidencia, “pero yo ya les dije en ese momento que eso era imposible, que el PP le había ofrecido la vicepresidencia a Aspérez y que nosotros no le podíamos dar menos”.

“El BNG sabía perfectamente que no le íbamos a ceder la vicepresidencia, fui de cara con ellos desde el principio”, añade Marta Giráldez. Pero, según la alcaldesa de Meis, ella desconocía que los nacionalistas fuesen a abstenerse con Aspérez. De hecho, afirma que, “ni siquiera sabía que me fuesen a apoyar para la presidencia”.

Molesto con ambos partidos

Aspérez está molesto tanto con el BNG como con Marta Giráldez. A los nacionalistas de Meaño les reprocha que los tuvo informados en todo momento de lo que le ofrecía el PSOE, y le hubiese gustado que Rosana Domínguez le avisase de que el BNG comarcal iba a reclamar la vicepresidencia. “Si me lo hubiesen dicho, a lo mejor les dejaba la vicepresidencia sin más o proponía dos años cada uno, pero el BNG de Meaño no me avisó, no sé si porque no lo sabían o porque no quisieron”. El independiente también está disgustado con Marta Giráldez por la misma razón. “Debió avisarme de que el BNG también quería la vicepresidencia”. Por ello, como nadie le alertó del peligro, dio por hecho que había consenso en el bloque de izquierdas.

Así las cosas, Aspérez sospecha que tanto Marta Giráldez como el BNG de Meaño le ocultaron adrede que los nacionalistas ambicionaban la vicepresidencia, y que quizás lo hicieron para que no peligrase su apoyo al PSOE. Por todo ello, avisa de que, “a partir de ahora sí que habrá que negociar con Aspérez” y que, “me siento totalmente liberado de cualquier compromiso personal”. “Yo en todo este proceso nunca pedí nada, solo escuché lo que me ofrecían. Las condiciones, a partir de ahora, parten de cero”.