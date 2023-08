“Estamos empezando a trabajar para tener la primera reunión protocolaria con el Concello para abordar las necesidades de la zona”

Después de mucho tiempo, Carril contará con una asociación vecinal. A falta de los pertinentes trámites para oficializar la agrupación, la misma estará liderada por Iago Carril, junto con un equipo joven y que pretende solventar las necesidades que tiene el lugar, tanto en materia de movilidad como en patrimonio principalmente. Este reto, mayúsculo, comenzará a tomar forma en las próximas semanas cuando comiencen los contactos con las diferentes administraciones para poner sobre la mesa los problemas que existen.

–Carril contará con una asociación vecinal. ¿Por qué?

–Esta asociación nace del fracaso de las anteriores. Vimos que había problemas entre las personas que las formaban, lo cual no permitió que se asentaran en el tiempo. Las asociaciones culturales de Carril, junto con vecinos que estaban interesados, decidimos ponerla en marcha. Es fruto de la unión de la mayoría de la gente.

–Una vez celebrada la reunión para establecer la hoja ruta, ¿cómo es la agrupación?

–Es una asociación para los vecinos de Carril. Vamos a reivindicar todo lo que necesitamos, ya sea en lo referente a las demandas de las personas, en su calidad de vida o en cuanto a infraestructuras.

–Si por algo parece que destaca es por la notable presencia de jóvenes en esta iniciativa.

–Hay que pensar que vivimos en un momento en el que las asociaciones y los puestos de mando político están muy envejecidos. Si no acercamos la realidad social de la juventud estamos perdiendo una forma de pensar. Si no atendemos a todos y no se sienten representados, estaríamos fracasando.

–¿Es posible la convivencia entre las diversas agrupaciones culturales que conviven en Carril?

–Claro que sí. Al fin y al cabo todas estas asociaciones somos promotoras de ello. Además, de manera simbólica, hay un vocal de cada organización cultural que quiso unirse a esta iniciativa.

–Esta nueva formación tiene mucho que aportar a Carril.

–Si invertimos de forma individual no somos capaces de reivindicar nada. Con una asociación de vecinos se aúnan todas las fuerzas y cuantos más alla, más fuerza tendremos.

–¿Cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo?

–El primero y principal es mejorar la calidad de vida de los vecinos de Carril. También queremos que durante el verano se pueda convivir perfectamente con los turistas que vienen aquí. Por poner un ejemplo, necesitamos más plazas de aparcamiento para los residentes. Durante el verano es imposible aparcar si no tienes un garaje en propiedad.

–¿Tienen en mente algún tipo de solución en lo referente al estacionamiento?

–Entendemos que si se aplican los aparcamientos para residentes y se habilitan unas zonas sin uso, sí. Si se puede encontrar una localización para un aparcamiento disuasorio, se iría superando considerablemente el problema. Se podría solucionar para el invierno, pero en verano, con la masificación de turistas que hay, habría que mirar las circunstancias del momento.

–Tienen mucho trabajo por realizar.

–Hace un par de días registramos la asociación en la Xunta y estamos empezando a trabajar para tener la primera reunión protocolaria con el Concello para abordar las necesidades de la zona.

–En general, ¿cuáles son esas necesidades?

–Principalmente en la movilidad con respecto al estacionamiento. Otro de los problemas responde al patrimonio. El crucero de la iglesia sufrió un acto vandálico hace más de una década y, al encontrarte con el Concello, Patrimonio y la Iglesia para ver quien lo soluciona, no se termina de abordar. Está la sensación de que el patrimonio de Carril, tanto natural como cultural, no consigue tener la relevancia que creemos que merece en el apartado turístico.