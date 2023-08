“Las redes sociales son una herramienta fundamental en la promoción de los destinos”

Rashadboleh es un instagramer de viajes que cuenta con más de un millón de seguidores y una influencia enorme en países como Alemania, Austria y Suiza. En los últimos días, de la mano de la Mancomunidade do Salnés, visitó la comarca para dar a conocer sus bondades en sus países de influencia.

– ¿Qué impresión se lleva de su estancia en la comarca?

–Para mí están siendo unos días increíbles en O Salnés, ya que, en muy poco tiempo, he podido contemplar la belleza natural de la montaña y al mismo tiempo disfrutar de unas playas de ensueño. He visitado el Pazo de Rubianes donde he podido contemplar la majestuosidad de sus jardines, visitar el viñedo y probar el albariño que se hace en este lugar. He ido a las Islas Cíes, visitado bateas y comido en Quinta de San Amaro, un precioso restaurante situado en un entorno idílico, donde he disfrutado muchísimo de los pescados y mariscos, así como de la compañía de un instagramer gallego (galidrone), que nos acompañó a tener una comida a la gallega, con su tertulia de una hora, una vez terminada la comida. Me encanta el ritmo de vida gallego.

– Desde el punto de vista gastronómico, ¿qué valoración hace?

– A nivel gastronómico, es lo máximo. Suelo hacer unos 50 viajes al año por diferentes partes del mundo y lo que puedo decir, después de unos días en esta parte de Galicia, es que nunca he comido tan bien, tan exquisito. Nunca había probado tanta variedad de moluscos y de tanta calidad. Pero eso se extiende también a las carnes, la croca está riquísima, o a los pescados de río, como la trucha. Todo sabe mucho y muy bien. Verduras, huevos, da igual lo que comas. ¡Está riquísimo! Si a todo esto le sumas los vinos, he probado el albariño, el Ribeiro y el godello, pero sé que hay muchos más, no hay lugar en el mundo que haya conocido que tenga una gastronomía igual. Es insuperable.

– ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en la promoción de lugares como O Salnés?

– Como instagramer, lo que puedo decir es que las redes sociales, en los tiempos modernos que vivimos, se han convertido en una herramienta fundamental en la promoción de los destinos turísticos. En especial, Instagram. Y lo es por varias razones: la primera, porque numerosos estudios han demostrado ya que los blogger son cada vez más influyentes en la sociedad, especialmente en las generaciones más jóvenes. La segunda razón, trata de la importancia que tienen los perfiles de los instagramer. Mi perfil esta relacionado con los viajes, especialmente de aventura. Con él voy descubriendo nuevos sitios, nuevas culturas, por lo que mis seguidores, los cuales consumen y me demandan este contenido en redes, son clientes/turistas potenciales que están dispuestos a viajar a cualquier sitio que pueda ser interesante. Solo necesitan mostrárselos antes. Ellos quieren vivir lo mismo que tú has vivido, así que probablemente, en algún momento viajarán a ese destino. Para un lugar tan rico a todos los niveles como O Salnés, creo que es imprescindible promocionar el destino, según mi opinión, a través del sistema más directo, más efectivo y más real que a día de hoy existe: Instagram.

– ¿Algún lugar que le haya gustado especialmente en su visita?

– El viaje está siendo muy emocionante, interesante y también muy divertido, pero me ha llamado especialmente la atención, unas actividades holísticas que hemos hecho @kike_riasbaixas y yo en el Hotel Augusta Wellness Eco Resort de Sanxenxo, donde hemos conseguido realizar una inmersión directa en un mundo que desconocía (holístico). Hemos podido degustar un menú sanívoro, cocinado con alimentos eco de su huerto cocinados a baja temperatura, que unido a los talleres de relajación basados en esta disciplina, masajes y spa, han conseguido que pudiéramos alcanzar un nivel de relax y bienestar con nosotros mismos, a base de cuencos y sonidos sanadores que hemos descubierto con este viaje. En mi próximo viaje a la India, quiero seguir investigando este nuevo mundo.