Vilanova afánase en celebrar unha festa entrañable que leva preto de 30 anos enxalzando as excelencias gastronómicas do mexillón e do berberecho, dous moluscos exquisitos da nosa fértil Ría de Arousa. Hoxe en día compre admirar o traballo das mariscadoras, dos mariscadores a flote, dos bateeiros, homes e mulleres que traballan todo o ano con forteza para sacar adiante as súas familias e para impulsar unha industria chave para Galicia.

Hai que botar unha ollada moitos anos atrás para recordar cando o mexillón e o berberecho eran tratados con certo menosprezo, tal vez pola súa abundancia. Sen embargo, hoxe en día ningún comensal se atreve a desprezar uns carnosos mexillóns da ría con cachelos ou unha “caldeirada” de berberechos ó vapor, sen esquecer outras delicatessen culinarias.

Os que teñades máis de 40 anos, lembraredes como, a primeiros do mes de outubro, ao levantarse a veda, a ría enchíase de gamelas cos homes tirando do rastro, de mulleres armadas de sachos e de nenos que, que ían enchendo as “cacharretas” de berberechos e ameixas. Este evento popular dun marisqueo anárquico repetíase cada outono naqueles viveiros areosos do Esteiro, O Ariño, As Patiñas, O Terrón ou As Sinas.

¡Canto cambiou aquela situación nos últimos anos! Se nas décadas dos 60 e 70, e ata na dos 80, capturar unha caldeirada servía para gañar unhas pesetas e contribuir á economía familiar, hoxe, co esforzo e organización exemplares, tense transformado nunha profesión da que viven miles de familias.

Hai máis de 70 anos, uns cantos soñadores comezaron a deseñar artefactos flotantes para cultivar mexillón na ría. Un daqueles pioneiros foi Benito Oubiña, lembrado e premiado co mexillón de ouro, o cal colocou a súa batea na década dos 1950 sen decatarse de que estaban sentando as bases dun sector industrial que hoxe produce unhas 250.000 toneladas por ano.

Para que Galicia se manteña como a grande potencia na producción de marisco contamos sobre todo coa incomparable calidade do produto. Pero o máis relevante, nesta ou noutra actividade calqueira, é o factor humano. Confiemos nese factor e sintamos orgullo de vós, homes e mulleres do Val do Salnés, do Mar de Arousa, porque co voso esforzo non só creades postos de traballo, senón que mellorades o prestixio dos nosos prezados mariscos.

*Cronista oficial de Vilanova.