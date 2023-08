“O Clasclás, estratexicamente, é unha marca internacional moi importante”

Foron tres meses frenéticos nos que se inclúen as festas patronais e dúas desgastadoras campañas electorais. Sen embargo, Sonia Outón, ten unha vantaxe. O seu despacho no Auditorio Municipal permítelle gozar dunhas vistas da ría que son un remanso de paz, unha bocanada de aire fresco en días que requiren da súa mellor versión. E que, aquela moza que escoitaba atenta ao relato de Carmen Alborch –ministra de Cultura no goberno de Felipe González–, tenta emular da mellor forma á valenciana dende que no ano 2015 pasou a ser concelleira de Cultura e Persoal.

–Vaia tres meses frenéticos.

–De infarto, pero xa estamos acostumados. As festas e eleccións municipais adoitan a coincidir na mesma época. Temos que anticiparnos, na maneira que poidamos, para non ter que empezar de cero. Sería imposible organizalas en mes e medio.

–Cúmprense oito anos dende a súa primeira aparición como concelleira. ¿Cómo foi a evolución no cargo?

–Aprendín moitísimo. O Concello é un máster diario no que cada día aprendes cousas novas. Ao principio sentinme un pouco abrumado pola responsabilidade e pola exposición mediática. Contas cousas que son para o público en xeral e tes que facer moitas roldas de prensa. Non pasei pola oposición e todo iso era novo para min. O primeiro ano foi de aterrizaxe ao ter que xestionar a uns traballadores aos que tes que coñecer.

–¿E persoalmente?

–Creo que son unha mellor profesional. Nos primeiros anos era totalmente inexperta e vas gañando, pouco a pouco, experiencia e confianza. Creces moitísimo coma persoa e coñeces a grandes artistas. É unha responsabilidade e un privilexio.

–¿En qué punto se atopa o modelo de Cultura que pretende na cidade?

–Temos actividades durante todo o ano. Está nun momento de consolidación. O feito de levar oito anos cunha mesma dirección ao fronte das políticas culturais permiten esa estabilidade para que os proxectos se aposenten no tempo. Noutros gobernos non foi así. Calquera pode ver que a oferta se incrementou e que é máis variada. Por outro lado, temos un momento de cambio nas instalación culturais co traslado da bilioteca que permitirá liberar o Salón García.

–No último ano destinaron arredor de 1,2 millóns de euros a cultura, nunha cidade que non chega aos 40.000 habitantes. ¿É demasiado?

–Nese orzamento está incluído o persoal de oficina e operarios. Tendo en conta que facemos actividades durante todo o ano, non me parece un orzamento demasiado elevado. Con menos non se podería facer todo o que facemos.

–A cultura debería pagarse, ¿non?

–É un debate importante. Nós en festas temos o modelo de que todo sexa gratuito e que a condición económica non lle supoña un impedimento ás familias. Hai espectáculos no Auditorio que son de pago. Que todo sexa gratis é imposible. Combinar estes dos aspectos o temos moi presente.

–Neste senso o Clasclás é un referente. ¿É do que máis orgullosa se sinte?

–Dende logo. Foi unha das mellores ideas que puxemos en marcha, porque é democratizar a música clásica. Cada ano ven máis xente. Ademáis, está feito 100% polo Concello e, despois, como moitos artistas que veñen son de fóra, van falando de Vilagarcía polo mundo. Son embaixadores moi importantes que van falar da cidade polo mundo. O Clasclás, estratéxicamente, é unha marca internacional moi importante.

–A cultura tamén a promociona a mocidade, sendo a asociación de Arousa Moza unha das más activas, ¿algunha solución as súas demandas?

–É a principal asociación xuvenil de Vilagarcía. Como tantas outras queren ter un local -Cine Ádega ou O Soño de Lilith-. No que estaban, que era un acordo co Liceo, estaba previsto que fóra a futura biblioteca municipal antes de que entraran. A oportunidade era única. Tomamos nota da súa necesidade.

–¿Cómo afrontan estas festas de San Roque?

–Teñen un modelo tradicional como a ofrenda floral e o Combate Naval e concertos pensados para a xente moza con música urbana. Queremos que para artistas locais as festas sexan un pulo.

–O galego perde falantes.

–Temos que hacer un esforzo nas administracións. En Vilagarcía hai moitas agrupacións folclóricas e hai que mantelas. Co próximo técnico de Normalización Lingüística esperamos ter un pulo.

–¿Non está abocado a extinción?

–Non hai que poñerse extremistas. Estamos perdendo falantes e é necesario revertir esta situación.Si que é certo que en comparación con outras linguas, o galego está nunha situación mellor. Temos que activar aos adolescentes e aos nenos.