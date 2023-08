Todo inicio tiene un final. Así lo ha considerado “Rayden” que confirmó su retirada como cantante en septiembre de 2024 para explotar diferentes facetas en la que destaca la de escritor. Precisamente como escritor participó en la última edición del Cidade do Libro de Vilagarcía. Apenas dos meses después, el artista madrileño regresa a la ciudad, este lunes, para presentar su gira de despedida, siendo una de las estrellas de esta edición de las fiestas de San Roque.

–¿Qué queda se aquel Rayden que formó con sus amigos A3 Bandas con sus amigos en un parque?

–Sigue intacta la filosofía de hacer música y que sea una excusa para juntarme con mis amigos. De los tres que estábamos, Jorge y yo tenemos una empresa juntos. Llevamos los tres una vida juntos.

–La calle, en muchas ocasiones, enseña a los músicos.

–Nunca me ha enseñado nada. Todo lo que he aprendido ha sido desde la introspección. Puede ser que hayan sido cosas que he visto en la calle, en casa o en el sistema a través de cómo se hace todo. Sí que me ha desarrollado la capacidad analítica.

–Se alzó con la Batalla de Gallos en Colombia y a las puertas de Eurovisión. ¿Con qué momento se queda?

–Tengo varios momentos. Uno de ellos es cuando llenamos el Wizink Center. Los dos primeros segundos tenía la voz temblorosa y estaba lleno de nervios. También, participar en la batalla de improvisación y ganarla a nivel mundial o quedarse a las puertas de representar a España con una canción que has escrito en tu casa. Hay muchas vivencias y eso es señal de que se están cumpliendo hitos.

–En este sentido quedó finalista en el Benidorm Fest, ¿fue un varapalo?

–No. Fíjate si fue buena la experiencia que so asesor musical del Benidorm Fest del próximo año. Lo vi como un festival de la canción donde te daban una propuesta con un billete, pero los demás también salíamos ganando con nuestro saber hacer. Fue una oportunidad para darse a conocer.

–¿Está hecha la industria musical para una persona como usted?

–Lo mío siempre ha sido un triunfo de la normalidad. Me encanta tener ese impacto y amigos que son semejantes. El público que tenemos, cada vez más grande, entiende que no hay lugar al histrionismo. Somos gente cercana.

–Se encuentra inmerso en la gira de despedida del mundo de la música.

–Nace en el momento en el que en solitario, todo lo que tenía que contar, ya lo había hecho. Hay que aprender a soltar. No me voy a desvincular de la música. Seguiré estando como compositor y no descarto el día de mañana ser corista de alguien.

–¿Hay vuelta atrás?

–No, es inamovible. “Rayden” ya soltó todo lo que tenía que soltar.

–Este año que le queda hasta septiembre de 2024, es especial supongo.

–Atesoro cada concierto. Quedo poco más de un año y cuando acabe bajando el contador del año será el momento de acelerar la necesidad de vivir todo con más fuerza.

– Su nuevo refugio es la escritura.

–Por la novela siento vocación. Quiero desarrollar esa faceta y darle tiempo.

–Habló con Tanxugueiras para las clases de gallego.

–Se hizo viral. Me enviaron el texto traducido con las pronunciaciones por audio y estoy aprendiendo. Creo que voy a llegar.

–No pudo venir al Ágora Vermú, aunque sí participó en el Cidade do Libro.

–Voy con muchas ganas. Hablando con el Concello tras la feria del libro les planteé las ganas que tenía de participar en las fiestas. Gracias a Tanxugueiras, Galicia me ha adoptado como hijo. Agosto es, en cierta medida, para mí un poco gallego.