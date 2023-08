Los bomberos denuncian “la desidia y el menosprecio” del Consorcio hacia ellos

El comité de huelga de los bomberos de los consorcios provinciales (en los que están integrados los de Vilagarcía y Ribadumia) emitieron ayer un comunicado en el que atacan con dureza a la administración. “Nos vemos en la obligación de denunciar en voz alta la desidia y el menosprecio con el que se nos está tratando”, afirman. En este sentido, explican que en los últimos días han llamado en varias ocasiones a un alto cargo de la Xunta de Galicia para preguntarle cuándo contestarán el correo electrónico que los bomberos les remitieron el 4 de agosto, “y la única disculpa verbal que recibimos es que están de vacaciones y que tienen familia”.

“No está de más recordarles (a los responsables de emergencias de la Xunta y la Diputación) que nosotros también tenemos familias que atender y a pesar de eso priorizamos el servicio como muchas veces hicimos en el pasado para intentar sacar adelante las emergencias”.

Los bomberos de los consorcios provinciales llevan más de medio mes en huelga. Los servicios mínimos son tan amplios que en la práctica no pueden hacer huelga, pero el servicio sí se está resintiendo gravemente porque los trabajadores han dejado de hacer horas extraordinarias voluntarias. Esto provoca que el Consorcio se encuentre con muchas dificultades para encontrar sustitutos para las vacaciones, las bajas o los permisos, y eso ha obligado en más de una ocasión a cerrar uno o más parques el mismo día.

La Xunta convocó el pasado 2 de agosto una reunión con las Diputaciones y los bomberos para sacar adelante un protocolo de colaboración. Pero los bomberos no lo suscribieron, puesto que no se les invitó a participar en la redacción y la firma conllevaba la desconvocatoria de la huelga. Así, los trabajadores y la Xunta acordaron que los bomberos remitirían por escrito su propio protocolo, y que la Xunta lo estudiaría y contestaría. Los trabajadores ya mandaron su documento el 4 de agosto, pero no han recibido respuesta de la Xunta.