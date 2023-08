O Salnés cruza los dedos por el agua: la depuradora está al límite de su capacidad

La Mancomunidade ya llamó a las puertas de Augas de Galicia en 2007 pidiendo ayuda para ampliar la depuradora de abastecimiento de aguas de Treviscoso (Vilanova). Pero, año tras año, los presupuestos de la Xunta ignoran esta demanda de O Salnés. La obra exige una inversión muy elevada, de en torno a los diez millones de euros, y la administración autonómica no se decide a acometerla. Entre tanto, O Salnés se asoma verano tras verano al fantasma de un eventual corte de agua si se produjese una avería sustancial en los motores.

“Nosotros no tenemos problemas de cantidad de agua”, señala Guinarte. En julio llovió algo, lo que favoreció que el río Umia ganase caudal. Pero, incluso en los momentos de mayor sequía, el Umia bajaba con agua suficiente para abastecer a la comarca arousana. Sin embargo, O Salnés se enfrenta a un problema distinto, derivado de su infraestructura hidráulica. “En verano vamos al límite porque tenemos la capacidad de reserva muy limitada”, añade Guinarte.

Un día de 36 millones de litros, sin contar todo Sanxenxo

El consumo de agua se dispara en verano, sobre todo en los fines de semana, los días festivos y cuando hace mucho calor. El llenado de piscinas, el riego agrícola y de parques y jardines, el aumento de la población por el turismo... factores todos ellos que confluyen en un mayor gasto hídrico. Sanxenxo se nutre fundamentalmente de agua de la red de O Salnés entre otoño y primavera, pero cuando llega el verano se conecta a la de Pontevedra. “Nosotros no seríamos capaces de abastecer todo el consumo de Sanxenxo”, advierte Ramón Guinarte. Por ello, a mediados de junio, este municipio se engancha a la red de Pontevedra, y únicamente toma un 30 por ciento del agua que necesita de O Salnés. A pesar de ello, los datos de la comarca arousana son de récord. El pasado año, en un solo día se consumieron 36 millones de litros. Por ello, la Mancomunidade do Salnés no solo ha solicitado a Augas de Galicia una inversión para tener mayor capacidad de almacenamiento, sino también un incremento del 25 por ciento de su capacidad de depuración.