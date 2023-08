El presupuesto del GDR se queda corto ante el aluvión de proyectos recibidos

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés, Ulla y Umia tiene sobre la mesa 23 proyectos, presentados por empresas, asociaciones de vecinos o comunidades de montes. Entre todos, suman un presupuesto de ejecución de 2,5 millones de euros, y tendrían derecho a una subvención con fondos europeos de 700.000 euros. Pero al GDR solo le quedan 400.000 euros para este año. “No tendremos más remedio que subvencionar solo a aquellos proyectos que obtengan más puntuación, y eso supondrá que algunos queden sin financiación”, advirtió la gerente del GDR, Arancha Pérez.

El GDR de O Salnés, Ulla y Umia aglutina a una veintena de municipios de estos tres territorios. Es uno de los grupos más activos y dinámicos de Galicia, como lo avalan convocatoria tras convocatoria el elevado número de proyectos que presentan los concellos, empresas, autónomos y entidades sociales. Sin embargo, no se encuentra entre los grupos con más financiación, pues la norma europea prima a los territorios más despoblados y con la población más severamente envejecida. En consecuencia, anualidad tras anualidad, los técnicos del GDR arousano se ven obligados a hacer encaje de bolillos para obtener financiación para todas las iniciativas. En el peor de los casos, hay ideas que quedan sin ayuda.

“Lo ideal sería que sigan entrando fondos, porque esta es una comarca muy dinámica”, plantea Arancha Pérez. “A pesar de la situación económica que hemos atravesado, sigue habiendo emprendedores interesados en acometer nuevos proyectos y empresas que quieren crecer y crear nuevas líneas de trabajo”. Y para todos ellos, el GDR se ha convertido en una buena herramienta para acceder a fondos europeos, con los que aliviar el peso de la inversión a acometer.

Una veintena de iniciativas

El GDR celebró recientemente una junta directiva en la que se aprobaron los proyectos presentados por los ayuntamientos. Se le dio el visto bueno a una quincena de iniciativas -que ahora debe ratificar la Agader, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural-. Entre todos, suman una inversión de 340.000 euros, de los cuales 160.000 procederán de fondos Leader, procedentes de la Unión Europea y gestionados a través de la Xunta.

El GDR de O Salnés, Ulla y Umia tenía una partida de 560.000 euros para subvencionar proyectos entre este año y el siguiente, de modo que al haber destinado 160.000 a los expedientes públicos municipales, quedan libres 400.000 euros para echar una mano a proyectos productivos de empresas, y no productivos de asociaciones de vecinos o comunidades de montes.

El GDR ha recibido 23 proyectos de este tipo, que son los que optan a repartirse los 400.000 euros que quedan. Se trata de iniciativas muy heterogéneas, aunque vuelven a tener un gran protagonismo dos de los sectores económicos clave de O Salnés y los municipios colindantes, como son el turismo y el vino.

Así, hay al menos dos expedientes vinculados al vino, y media docena de ellos ligados al turismo, ya sea para la creación de pensiones rurales o de negocios de restauración. Ahora, el personal técnico debe valorar cada uno de los proyectos, de acuerdo con los baremos oficiales aprobados en su día en la asamblea del GDR. Los que obtengan mayor puntuación serán los que obtengan la financiación pública, que en algunos casos podría cubrir una parte muy significativa de la inversión prevista.

Nueva convocatoria

La Xunta de Galicia no ha comunicado por el momento cuándo saldrá la nueva convocatoria de ayudas. Lo que sí se sabe es que los proyectos que no obtengan financiación en la de este año no quedarán en lista de espera, como en ocasiones anteriores. Esto es así porque el programa Leader tiene una nueva fase, de aquí a 2027, y el GDR ha tenido que diseñar una nueva estrategia comarcal. Lo hizo tras múltiples reuniones con los agentes sociales, y en el documento se plantean objetivos y prioridades distintos a los que hay actualmente, de ahí que también cambien los baremos y las tablas que se utilizan para puntuar cada proyecto.

Otra novedad que llegará con la próxima convocatoria será el Bono Activa Rural. Se trata de una ayuda de hasta 18.000 euros, a abonar en dos años, para actividades no agrícolas. Se trata de una prestación para personas que se den de alta como autónomas y que mantengan la actividad durante al menos cinco años.