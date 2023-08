“La Festa do Albariño ha pasado de ser una fiesta popular a una fiesta populosa”

Existen personas cuya presencia en la Festa do Albariño es algo inherente a la imagen de celebración. De ese espíritu que debe mantener un evento que es identificativo de una población, en este caso de Cambados. José Manuel Domínguez, natural de Palas de Rei, lleva 45 años sintiéndose un cambadés más y es una de las voces autorizadas para hablar del antes y después de la raíz de la identificación popular con estos días en los que el vino es el protagonista.

– Llegó a Cambados de su Lugo natal y se convirtió en un cambadés para toda la vida. ¿Cómo recuerda aquel desembarco?

– En realidad siempre hay que adaptarse al sitio donde vas. Me trataron muy bien desde el principio y me adapté bien a la gente. También participando en cosas y estuve muy a gusto con gente que me aprecia. Llegué a Cambados después de estar en Lugo y en Portonovo y aquí todos me hicieron la vida más fácil. Me adapté a la manera de ser, a su manera de divertirse, a sus furanchos… Y aquí sigo camino de 50 años después.

– ¿Qué fue lo que le enamoró de Cambados?

– Me gustó mucho el pueblo porque, además, son tres pueblos en uno. La zona monumental de Fefiñáns con Triana, la zona centro y San Tomé que es un barrio precioso por los recovecos de calles y la torre de San Sadurniño. Pero sobre todo por la gente, porque es gente muy llana, sencilla y de verdad.

– Desde su llegada se convirtió en una persona muy activa e implicada socialmente. ¿Cómo empezó todo aquello?

– Me metí con los niños al principio a organizar carreras populares. Luego, en 1985, fue cuando empezamos con la comparsa que terminó siendo Unha Grande e Chea. Participábamos en el Carnaval y en la Festa do Albariño. Lo pasé de maravilla con ellos todos esos años y me hicieron la vida mucho más grata. También estuve con la compañía Teatro Caracol y, con Richar Charlín, fundamos la escuela de fútbol A Pastora y me dediqué durante muchos años al fútbol base. Luego, a pesar de que hice la carrera por Matemáticas, como había jugado al fútbol de manera profesional, siempre tenía que dar Educación Física hasta que me especialicé en esa asignatura, que completaba con alguna otra.

– ¿Recuerda la primera impresión que le causó la Festa do Albariño?

– De la primera en la que estuve ni me acuerdo, pero sí de aquel ambiente festivo que era único, de la alegría y de la mucha diferencia que había entra la de antes y la de ahora. Es impresionante la cantidad de gente que viene ahora. También es verdad que mejoraron las instalaciones, antes las casetas eran más artesanales. No había nada prácticamente. Ahora hay 42 casetas y el Paseo da Calzada se ha quedado pequeño. Incluso no eres capaz de cruzar de un lado a otro.

– ¿Qué queda de aquella primera fiesta en la actualidad?

– Recuerdo siempre el mismo ambiente de pandillas, de grupos, de visitantes, de alegría… Eso se mantiene, pero con mucha más gente. Los que íbamos en la comparsa, éramos muchos, y venían más grupos… Luego empezaron las camisetas, eso se mantiene, pero ahora incluso el día del A Pe de Cuba, que fue un martes, había ya muchísima gente.

“Había gente que se enfadaba con las letras de Unha Grande e Chea, pero nosotros lo hacíamos con sorna”

– Como no recordar todo lo que Unha Grande e Chea aportó a la celebración de la Festa do Albariño.

– La verdad que aquellos días fueron de los más maravillosos de mi vida. Éramos amigos y familias como una piña. Salíamos a divertirnos, a meternos con todos sin meternos con nadie, pero nuestras letras a veces eran demasiado hirientes, pero siempre con sorna. Había gente que se enfadaba, pero nosotros lo hacíamos por el cachondeo y por pasarlo bien. Llegamos a ser cerca de 50 personas o más, porque la gente se iba sumando.

– Habrá un sinfín de anécdotas.

– Muchísimas. Al principio, nos llamamos la comparsa Unión Fevosa, porque había cortes de luz en Cambados día sí y día también. Al año siguiente pasamos a llamarnos Conosida Comparsa, hasta que llegó Pintado, que era carpintero, y dijo que nos íbamos a llamar Unha Grande e Chea. Era 1987 y desde entonces hasta que fuimos poco a poco perdiendo actividad por la edad y porque algunos ya no están con nosotros.

– También fue partícipe durante muchos años de la compañía Teatro Caracol.

– Sí, y me alegro especialmente de que este año hayan hecho el pregón de la Festa do Albariño. Especialmente por su directora, Olga González, porque lo merece todo. Es una persona que lucho muchísimo por sacar adelante a Caracol y que Cambados tuviese un lugar donde disfrutar de la cultura y de todo lo que supone. Yo pasé allí muy buenos años, muchas risas y me parece que es algo que en Cambados hay que cuidar muchísimo porque lo merecen todo.

– Lo que nunca falta es su chaleco de Unha Grande e Chea en cada edición del Albariño.

– Nosotros seguimos saliendo aunque a otro ritmo porque el tiempo no pasa en balde, pero lo pasamos muy bien. El chaleco lo llevo siempre porque es una seña de identidad y de homenaje a todo lo que supone para mí esta Festa do Albariño.

“Nos conocíamos todos, antes era más cercano”

– Usted es de Palas de Rei, e incluso muchos le atribuyen a su pueblo el ser los pioneros en Cambados a la hora de utilizar las camisetas identificativas de las pandillas en la Festa do Albariño.

– Aquello tiene su anécdota. Llevaba pocos años en Cambados y vinieron mis amigos de Palas. Eran cerca de 30 que dormimos todos en mi casa y en un bajo que me prestaron unos vecinos. La verdad es que hicimos unas camisetas los más rellamantes posible por si nos perdíamos por Cambados y para poder encontrarnos. Aquellos primeros años en Cambados fueron de mucha fiesta y lo pasamos de cine.

– ¿Si tiene que elegir entre la Festa do Albariño de antes y la de ahora qué me dice?

– Antes era una fiesta más íntima y a mí me gustaba más porque era más auténtica. No había el ruido que meten ahora las orquestas. Ahora cuando tocan parece que caen bombas atómicas (risas).

“Las tradiciones siguen, pero todo por multiplicado”

– ¿Y qué queda de aquel Cambados que se encontró a finales de los años 70?

– Sigue conservando la raíz. Las cosas, más o menos, son igual. Las tradiciones se mantienen, pero ahora todo está multiplicado. Antes era todo más cercano, nos conocíamos la mayoría y ahora hasta a veces parece difícil encontrar a la gente de Cambados.

– No son pocas las personas que huyen de las masificaciones y añoran una fiesta más cambadesa y familiar.

– Ahora, realmente, la Festa do Albariño es más turística que del pueblo. Ha perdido la esencia de ser una fiesta popular para convertirse en una fiesta más populosa.