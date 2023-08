Las más "cantareiras" y "bulideiras" cumplen diez años

Dicen que diez años no son nada, pero eso no quita que no sea motivo de celebración. Este fin de semana le tocó al grupo musical Cantareiras e Bulideiras de Fontecarmoa, que cumple una década de dedicación al folclore gallego.

Junto con secciones de danza y música, las Cantareiras dejaron atrás su primer decenio con la esperanza de cumplir muchos más rindiendo tributo a la música gallega, la mujer trabajadora, los vínculos de amistad y compañerismo y la igualdad.

Lo hacen con absoluta profesionalidad y sin olvidar en ningún momento la humildad que las caracteriza.