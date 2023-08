O Salnés se expone a quedar sin bomberos en las fiestas más multitudinarias del año

La Festa do Albariño no ha llegado a su cénit, pero ayer ya fueron miles las personas que pasaron por Cambados en algún momento del día. Entre el sábado y el domingo, la cifra se multiplicará por varios enteros. Lo mismo sucede estos días en Catoira, donde festejan la Romaría Vikinga. Y en poco más de una semana, Vilagarcía será un hervidero de gente por la Festa da Auga o el Combate Naval. Y durante muchos de estos días podría no haber servicio de bomberos en la comarca, como ya pasó ayer jueves.

El Consorcio Provincial contra Incendios cuenta con cuatro parques en la provincia de Pontevedra (Vilagarcía, Ribadumia, Cangas do Morrazo y O Porriño), pero durante el día de ayer solo estuvo abierto el de O Porriño. Esto supone que si se hubiese producido en Vilagarcía una emergencia de la suficiente entidad como para necesitar a los bomberos, estos habrían tardado en un torno a una hora en llegar. Un tiempo que ya puede parecer una eternidad en cualquier emergencia, y que podría verse dramáticamente ampliado en plenas fiestas, con las carreteras y pueblos llenos de coches y peatones. “No sabemos qué otros días va a estar O Salnés con los dos parques de bomberos cerrados, pero es muy probable que haya más, porque ahora mismo cualquier baja, cualquier permiso no previsto puede trastocar los turnos de trabajo y obligar a cerrar un parque”, advierte un trabajador del servicio. Los bomberos de los Consorcios Provinciales llevan meses en huelga. Reclaman una serie de mejoras laborales, siendo la esencial que quieren ser reconocidos como personal fijo de la administración. Una sentencia les da la razón, pues el Tribunal Supremo dictaminó en su día que los trabajadores que eran indefinidos en una empresa concesionaria, debían ser considerados fijos cuando el servicio dejase de ser privado y pasase a depender de la administración. Esto es lo que sucedió con la gestión de los parques de bomberos, pero el Consorcio no actualizó la clasificación laboral de los trabajadores. Hartos de esperar, los bomberos iniciaron una huelga indefinida, y una de las consecuencias de la misma es que han dejado de hacer horas extraordinarias voluntarias. Sin esa bolsa de horas extra para suplir bajas o permisos, a menudo los parques se encuentran con menos de tres bomberos, y se ven obligados a cerrar. Eso es precisamente lo que sucedió ayer en Vilagarcía, Ribadumia y Cangas. Las mismas emergencias El Consorcio no ha cambiado su protocolo de actuación para evitar que los profesionales salgan de un parque rumbo a una localidad muy distante por una emergencia menores. En la situación actual, los efectivos de O Porriño podrían tener que desplazarse incluso a Valga o Pontecesures para atender incidencias consideradas poco graves. Eso tiene el inconveniente de que la comarca de origen quedaría desprotegida durante al menos dos horas, y que aún así los bomberos podrían llegar tarde a la incidencia para la que fueron avisados. No obstante, los profesionales opinan que no se debería alterar el protocolo. “Hay actuaciones que pueden parecer menores, pero que si no se atajan rápido podrían derivar en emergencias más graves”. A corto plazo no se vislumbra una solución rápida. De hecho, la Xunta convocó una reunión anteayer en Santiago con las Diputaciones, y se firmó un protocolo de actuación al que no se sumaron los sindicatos. Al final, lo que logró la reunión fue acentuar todavía más las diferencias entre las partes, hasta el extremo de que algunos bomberos aseguraron que nunca se habían sentido “tan humillados”. “Nosotros teníamos nuestro propio protocolo, pero ni se debatió”, afirma un trabajador. A mayores, están en contra de la oferta de anteayer, “porque lo que pretende la administración es alargar las negociaciones hasta septiembre de 2024 y que desconvoquemos la huelga. Eso sería como darles un cheque en blanco”.