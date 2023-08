Localizan varios ejemplares de carabela portuguesa en playas del sur de O Grove

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anunció a primera hora de la tarde de ayer la aparición de varios ejemplares de carabelas portuguesas (Physalia physalis) en las playas del sur de la península meca. Así, están afectados algunos de los arenales más conocidos y concurridos del municipio turístico, como son A Lanzada, Raeiros, Area da Cruz y O Espiño, que es además una playa canina.

La carabela portuguesa es muy temida y peligrosa, pues la toxina presente en sus tentáculos es muy urticante y puede provocar dolores musculares o vómitos. En niños y en personas de edad avanzada o con problemas cardíacos, la reacción puede ser aún más acusada, y el contacto con esta especie podría causarles la muerte.

Por ello, José Cacabelos ha realizado un llamamiento a la precaución. Por el momento, el número de ejemplares avistados no es muy elevado, por lo que no se ha ordenado el cierre de las zonas de baño, pero el regidor ha advertido de que, “hay que tomar algunas precauciones”. La principal es no tocar la medusa y llamar al 112 si se ve alguna, para que desde la central de emergencias se organice el dispositivo de retirada de la misma.

“No son muchos los ejemplares divisados, pero debemos extremar las precauciones, nunca están de más”, añadió el alcalde arousano.

Avistamientos en España

Las autoridades sanitarias españolas están preocupadas porque este verano se están produciendo muchos casos de avistamiento de “carabelas portuguesas” en costas peninsulares. La Physalia physalis es originaria de áreas tropicales y subtropicales de los océanos Índico y Pacífico, aunque también habitan en el Golfo Atlántico y el mar Mediterráneo.

En las últimas semanas se han divisado incluso en aguas del Cantábrico, habitualmente frías, con ejemplares en Asturias, Cantabria y el País Vasco. Se atribuye su mayor presencia a factores como la contaminación orgánica, el calentamiento del agua y la escasez de depredadores naturales. Aunque parecen medusas, no lo son. En realidad, se trata de un conglomerado de organismos que cooperan como una colonia para sobrevivir.

Son conocidas por su forma, semejante a un globo o una vejiga llena de gas. Su cuerpo puede medir unos 30 centímetros de diámetro y sus tentáculos son muy largo, de hasta 50 metros.