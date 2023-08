Fefiñáns acoge esta noche (23.00 horas) el concierto estrella de la Festa do Albariño. Justin Quiles hará sonar muchos de los temas que le han llevado a la cima mundial de la música urbana para disfrute de las miles de personas que tendrán el privilegio de asistir a la cita.

– Es usted una estrella de la música latina. Empezó desde bien pronto en la música y se ha situado entre los top de su género. ¿Si echa la vista atrás que le parece todo lo que está pasando?

– Si miramos atrás en el tiempo muchos de mis sueños se han logrado. He tenido el privilegio de colaborar con grandes artistas como Daddy Yankee y Anitta, entre muchos otros. No solo tuve el placer de trabajar con ellos sino también he tenido la suerte de aportar mucho como compositor. Participé en muchos éxitos en esa faceta de otros artistas como Carol G, Wisin y Yandel o Daddy Yankee. Mi suerte es que siempre soñé con ser cantante y viajar el mundo y se me dio la oportunidad hace pocos años de pegar muy fuerte con una primera canción que me permitió darme a conocer de manera masiva y crear fanaticada. Todo está siendo muy rápido.

– ¿Cómo es el presente de Justin Quiles?

– De un lado para el otro. Ahora en España llevo girando cerca de dos meses y hemos hecho como 24 fechas en el último mes y medio. Entre medias, saco tiempo para ir a los estudios y grabar canciones para mi próximo álbum. Hay mucho trabajo por hacer dentro de la gira, pero doy gracias a Dios por esta bendición que me está tocando vivir.

– Dicen que el éxito te mete en una dinámica tan rápida que solo se piensa en el hit siguiente. ¿Se lleva bien?

– Es una como una carrera interminable. No paras y el tiempo pasa tan rápido. Te pasas todo el tiempo trabajando, pero siempre uno no siente que haya llegado a mi prime. Todo hay que afrontarlo con buena cara y con mucho amor. El día que me sienta forzado a hacer lo que hago no lo haré. El amor por la música es el motor de todo.

– Usted nació en Estados Unidos, pero se crió en Puerto Rico. Un país que se ha convertido en cantera inagotable de músicos de reguetón. ¿Qué tiene Puerto Rico que no tenga otro lugar?

– Somos ricos en música. Es una isla hasta donde las piedras cantan. Vas a un karaoke y allá es una competencia y se pone hasta complicado poder cantar. Hay mucha gente que canta y sabe de música. Cada país tiene su bendición y la de Puerto Rico es la música.

– ¿Supone una responsabilidad ser una parte muy importante de la imagen de su país?

– Allá donde voy llevo la bandera de mi país en mi pecho. Es muy importante ejercer una buena representación y hasta ahora creo que lo he llevado bastante bien. Estoy muy orgullos de ser de a donde pertenezco.

– ¿En qué momento se da cuenta que la música será su camino en la vida?

– Orgullo fue mi primera canción que llegó a las masas y fue como un punto de inflexión, pero ya antes tenía muchas canciones escritas. Siempre supe desde muy pequeño que iba a ser cantante. Era algo que tenía muy claro. Yo sabía que me iba a pasar algo bueno en la música, pero no sabía cuándo. Así mismo pasó. La mente es muy poderosa y con trabajo todo se puede lograr. Desde pequeño lo tenía claro y nunca pensé en otro camino que no fuera el de la música.

– Su irrupción en las redes sociales es abrumador. Hay canciones que se convierten en virales en cuestión de horas. “Loco” y otras muchas son un buen ejemplo. Hablamos de centenares de miles de escuchas.

– Es cierto. Las redes sociales son un altavoz enorme, pero me pasa mucho que hay canciones mías que no tienen los números de otras, pero que conectan más con la gente. Es algo raro. Muchas veces me piden canciones que no son para las masas y es algo que me encanta. Me gusta porque la gente identifica la canción con algo que vivió en un momento de su vida y eso es bello para cualquier autor.

“Cuando escribo una canción ya pienso a qué artista le puede valer el tema también”

– ¿Qué es lo que siempre tiene que tener una canción suya?

– La melodía tiene que ser contagiosa. Depende lo que estés componiendo y el tipo de ritmo. Hay ritmos a los que hacer la letra me resulta más fácil, pero me encantan las letras de canciones como Orgullo o Colorín Colorado. Son letras en las que tienes que contar como una relación ha terminado, por ejemplo, y lo tienes que hacer con otras palabras.

– Y en las muchas colaboraciones que tiene, figuran nombres como Anitta, Maluma, Lenny Tavárez… ¿Qué necesita ver en el otro artista para trabajar juntos?

– Depende de la canción, que sea un tema que le quepa también a ese artista y que lo visualice. Cuando escribo la canción ya pienso a que artista le puede valer el tema también. Luego le hago un acercamiento al artista y le presento la canción. Si siente lo mismo que yo y notamos que nuestras energías están alineadas vamos adelante.

– Hoy le esperan en Cambados miles de personas en la Festa do Albariño.

– Lo vamos a pasar increíble. Cantaremos canciones desde el principio de mi carrera. También habrá una parte romántica y éxitos más recientes. Tiene que ser un regalo de concierto. Además, no me voy a ir de Cambados sin probar un buen albariño.