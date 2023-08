Habilitan una plataforma única en el acceso a los centros escolares de Dena

Comenzaban esta semana las obras para la construcción de una plataforma única en la zona de acceso a los centros escolares de Coirón-Dena, en Meaño. De manos de la firma Covsa, que es la que trabaja en ello, una cuadrilla de una decena de operarios se afana estos días en ello, razón por la cual la Rúa dos Colexios permanecerá cortada al público durante unos días.

Por esta razón, se insta a los usuarios de la Escola Infantil y de la piscina municipal, a que accedan a las instalaciones por el vial de As Cachizas y del pabellón de deportes de Coirón.

Esas obras se centran, primero en la construcción de las plataformas hormigonadas que actuarán como zona de estacionamiento, en batería en un lateral, y en el otro en línea, como espacio reservado a los autobuses escolares. Estas zonas estaban siendo ya compactadas y pulidas para tal fin.

Después, en medio se habilitará una plataforma sobreelevada y única para vehículos y peatones de unos 50 metros de longitud, entroncando con el vial hacia As Cachizas, y que irá toda ella hormigonada y pintada en color rojizo. Para tal fin se procedió ya a la retirada de la anterior capa de aglomerado.

Se prevé que el grueso de las obras en sí quede completado a 10 de agosto, si bien se mantendrá aún así cerrado al tráfico, el precisarse del tiempo adecuado de compactación. Eso sí, todo estará operativo y abierto al tráfico a inicios de septiembre con el consabido regreso a las aulas.

Esta actuación se enmarca dentro del lote 2 del Plan de Pavimentación Integral y de Mejora de la Seguridad Vial, anunciado por el gobierno local en 2021 y que no echó andar hasta este año tras adjudicar los tres lotes a la firma Covsa por un montante global de 824.365,11 euros. Este lote 2, que es el que se centra en la parroquia de Dena, se iniciaba a finales de abril en Viliquín y Dadín, y continúa ahora por el centro. En esta zona se prevé actuar, amén de esta Rúa do Colexios donde han comenzado, también en los viales As Cachizas, Seixiños-Rúa Nova, Rúa dos Colexios y Ameiró. Un lote 2 que fue adjudicado a Covsa por una cifra de 363.394,48, que rebajaba en 245,46 euros el presupuesto técnico. El plazo de ejecución de los tres lotes es de tres meses y medio.