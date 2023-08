Amor por el teatro en las Torres de Oeste

Al igual que en anteriores ediciones de la ya sexagenaria Romaría Vikinga de Catoira, el teatro no podía no estar presente. En una localidad en la que el amor por las artes escénicas está tan extendido, sería inconcebible celebrar la fiesta vikinga sin una representación teatral. Tan importante es, de hecho, que es la que abre las fiestas. Este año, este papel le tocó a “Un neno vikingo”, una creación de hora y media de duración que se está representando durante los tres primeros días de la Romaría en el recinto de las Torres de Oeste, patrimonio histórico de valor incalculable que sirve de escenario perfecto.

La obra versa sobre el naufragio de una familia vikinga en las costas de Catoira, tras emigrar desde las gélidas tierras escandinavas para buscar sustento y sobrevivir. Aunque al principio el recibimiento es frío como los parajes de dónde vienen, los catoirenses van abriéndose poco a poco a los guerreros nórdicos en una historia de solidaridad, entendimiento entre sociedades e intercambios culturales.

La encargada de dirigir y adaptar esta obra es Fátima Rey, actriz, directora y profesora de teatro, y natural de Cambados. El texto original que sirve de punto de partida para el guion de “Un neno vikingo” es la obra infantil del mismo nombre de Kristina Berg, escritora sueca que se afincó en Galicia y escribió libros en nuestro idioma tras casarse con el también escritor Carlos Casares. “Es un cuento pequeño, por lo que tuvimos que adaptarlo para que nos diese para la hora y media de obra”, comenta Rey, que lleva 13 años al frente de las tradicionales representaciones teatrales de las fiestas de Catoira.

El objetivo de la obra, según la dramaturga cambadesa, es concienciar sobre la inmigración: “Es un tema que jamás pasa de moda. Nadie invade por gusto, la gente cuando se va a otros lados lo hace por necesidad, y así fueron la mayoría de las invasiones vikingas, que venían a buscar una vida mejor alejados del frío del norte europeo”, dice. La obra, en sus palabras, habla de crear lazos entre culturas, comprensión entre pueblos y ayudarse los unos a los otros. Pero no todo es drama: “por supuesto también hay comedia, mucho amor, peleas vikingas… Este año tenemos 20 en escena, es una maravilla poder contar con tantos”, asegura Rey, que define la obra como “para todos, aunque siempre hay muchos niños, que les fascinan los vikingos.”

La representación tuvo sus dos primeros pases el martes y ayer, y hoy cerrará su periplo en la Romaría con la actuación final. La recepción del público es muy positiva, según la directora, y aúpa las expectativas para el día final: “Pienso que las ganas, pasión y melancolía por ser la última vez van a hacer que sea el mejor día”, presagia.

Meses de trabajo para tres días

La directora, Fátima Rey, señala que hubo un trabajo largo por detrás para poder llevar la obra a cabo. Ella se encargó de la dirección y la adaptación del guion, así como de supervisar el diseño de focos, vestuario, maquillaje, música, luces… “No lo hago yo todo sola, claro, tengo un equipo por detrás”. El guion lo comenzó a escribir a finales de diciembre y los ensayos empezaron tras Semana Santa. Las preparaciones arrancaron en mayo y se demoraron hasta hace escasos días. Rey valora la dedicación de los actores de la obra, en su gran mayoría no profesionales y de la propia Catoira: “Son una maravilla, el nivel de profesionalidad que tienen es mayor que el de muchos que se dedican a esto a tiempo completo. Yo tengo claro que por mis actores hago lo que haga falta”. También vinieron actores de otros lugares del entorno, como Vilanova o Rianxo, para formar un elenco “amateur” que nada le tiene que envidiar a una representación profesional. El reparto está compuesto incluso por niños, que representan el relevo generacional que vive el teatro en Catoira. En total, la obra cuenta con 43 actores y un gran número de profesionales detrás del escenario, que hacen que los costes sean elevados: “Cuando quieres hacer bien la cultura, hay gastos. Seguros, montaje, compra de materiales… que puede tener una obra profesional cualquiera”, comenta Rey. “Mientras que una de este tipo estaría de gira uno o dos años, nosotros lo hacemos sólo para tres días”. Inconvenientes que no quitan lo especial de la obra: “La Romaría en general y la obra en particular, son experiencias que no puedes comparar con nada. Estar con todos, prepararlo, vivirlo y sufrirlo, estar varias generaciones juntas, hacerlo aquí delante de este tremendo conjunto histórico… Es difícil de entender sin vivirlo”, expresa la directora.