La Festa do Albariño dará la bienvenida en Cambados a más de 100.000 visitantes

Cambados dará hoy el pistoletazo oficial a la LXXI Festa do Albariño. Un evento que reunirá a más de un centenar de marcas y una cifra superior a las 60 bodegas que atraerán a visitantes de toda España e incluso del extranjero. Serán cinco días de fiesta y actividades culturales que harán del Paseo da Calzada el epicentro de la actividad con hasta 41 casetas allí instaladas.

Se estima que serán más de 100.000 las personas que pasen por la villa hasta el próximo domingo atraídas por la celebración. El horario de las casetas será desde el mediodía hasta las tres de la madrugada generando un tráfico de gente del que también se verá beneficiada la hostelería local.

Otros de los datos a tener en cuenta es que 162 marcas de 66 bodegas estarán presentes en el XII Túnel del Vino y 55 marcas participarán en la XXXIV Cata Concurso D.O. Rías Baixas Albariño 2022, que es a ciegas y comenzará mañana jueves, a las 10.00 horas, con la denominada Cata Prima. Los mejores vinos pasarán a la Cata Derradeira, que se celebrará al día siguiente, el viernes, a las 11.00 horas.

Como resultado de la misma saldrán las marcas premiadas, que los convertirán entre los mejores Rías Baixas Albariño de la Añada 2022. Los galardones serán entregados durante el almuerzo oficial del Capítulo Serenísimo, que tendrá lugar el domingo en el Xantar del Albariño.

Por otra parte, el XII Túnel del Vino iniciará su actividad el jueves hasta el sábado con actividades de mañana y tarde. El Salón José Peña acogerá 166 marcas pertenecientes a 66 bodegas de la denominación que se ponen a disposición del consumidor y que les ofrecen la posibilidad de degustar de forma moderada y tranquila una gran variedad de elaboraciones de vinos de Rías Baixas.

Los actos de esta edición de la Festa do Albariño tuvieron un aperitivo el día de ayer. Suspendida la actividad infantil de juegos tradicionales a mañana a consecuencia de la lluvia, por la tarde se celebró el concierto de The Susers en la Praza Alfredo Brañas y el espectáculo infantil “Por qué é salgada a auga do mar?” a cargo de la compañía Os Quinquilláns que tuvo lugar en la escalinata de San Tomé. Ya por la noche, la jornada inaugural se cerró con el concierto de Luar na Lubre que estrenó el escenario de Fefiñáns.

El acto oficial de apertura de la Festa do Albariño tendrá lugar hoy a las 13.00 horas con la lectura del pregón a cargo de la compañía cambadesa Teatro Caracol. A partir de entonces se procederá a la apertura de las casetas que ayer ultimaban su puesta a punto para unos días que se esperan de frenética actividad.

La música presentará hoy diversos estímulos. Así, (17.30 horas) la plaza de San Gregorio acogerá el evento “Los tardeos de Triana” con Los Cuernicornios. Posteriormente (19.00 horas) será el turno para la batukada de Olodum do Coio y el pasacalles a cargo de la charanga Alambique. También a las 19.30 horas habrá una actividad de títeres en la biblioteca municipal y (20.30 horas) concierto de Lula Mora en la Praza Alfredo Brañas. Por la noche Fefiñáns concitará la atención con el concierto de Belén Aguilera, cerrándose la jornada con la verbena a cargo de Los Satélites.