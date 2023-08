La vendimia pinta bien, aunque la uva se moje

Bodegueros y viticultores confirman las excelentes expectativas de las que ya hablaban hace unos días en FARO DE VIGO, cuando anunciaban que la vendimia comenzará a finales de este mes o, en las parcelas menos avanzadas, a principios del que viene.

Un optimismo que obedece al excelente estado en el que se encuentra la uva en zonas protegidas como las que integran la Denominación de Origen Rías Baixas, donde la creciente profesionalización del sector ha evitado un auténtico desastre.

Aplicación de tratamientos

Fue la correcta programación y aplicación de los tratamientos fitosanitarios lo que ha frenado los incipientes ataques de mildiu, oidio, botritis y demás enfermedades que desde la primavera se han hecho notar en los viñedos.

Esa profesionalización es la que ha permitido salvar la campaña y lleva al sector a pronosticar una vendimia tanto o más fructífera que la del año pasado, cuando se alcanzaron los 41 millones de kilos de uva en la DO Rías Baixas.

No cabe descartar, incluso, que se alcance la cifra récord de 44 millones que marcó en el año 2021 este territorio diferenciado de 4.321 hectáreas de superficie que se distribuyen en cerca de 23.000 parcelas y que contribuyen a engrandecer 179 bodegas y más de 5.000 viticultores.

Isidoro Serantes, el presidente del Consello Regulador que vela por esta marca de calidad, ya pronosticaba en el decano de la prensa nacional, hace un par de semanas, que “será una gran y madrugadora vendimia”.

Bouza do Rei

El también gerente de la bodega Bouza do Rei (Ribadumia) añadía que “la uva tiene enorme calidad y es abundante”, estimando, a la espera de datos oficiales y definitivos, un aumento de producción de albariño de en torno al 15% respecto a 2022.

Ayer abundaba en todo ello, destaca que las lluvias que se esperan “pueden resultar muy positivas para el viñedo” y hacía hincapié en que “la uva se encuentra en muy buen estado”.

Pazo do Mar

La misma apreciación que realizaban ayer desde la bodega Pazo do Mar, en O Condado, donde indicaban que “la vendimia comenzará a principios de septiembre” y que esperan recoger una “buena cantidad” de uva.

Y eso a pesar de que “sufrimos ataques fuertes de mildiu este año”, reconoce Manuel Méndez, su director. “Pero se aplicaron los tratamientos de manera eficaz y periódica, por lo que entre todos hemos conseguido salvar la campaña, de ahí que incluso esperemos un poco más de producción que el año pasado en nuestras fincas propias”, argumenta el responsable de la bodega.

Sabe, en cualquier caso, que “entre los viticultores a los que compramos la uva los hay que han sufrido mermas, pero al final entre unos y otros esperamos alcanzar, al menos, un volumen similar al del año pasado”.

Preguntado por las precipitaciones ocasionales que pueden registrarse estos días y sus posibles efectos sobre los ya desarrollados racimos, Manuel Méndez esgrime que “la cepa es un cultivo de secano, y es preferible evitar la lluvia; en cualquier caso, no esperamos complicaciones, siempre en función de la intensidad de la lluvia y de posibles brotes de botritis, ya que a estas alturas el mildiu parece un peligro superado y no habrá problema”.

Santiago Ruiz

También a principios del mes que viene pretenden iniciar la recolección en la afamada bodega Santiago Ruiz. “Empezaremos la primera semana de septiembre, pero falta mucho todavía hasta que llegue ese momento, por lo que es pronto para hacer estimaciones”, resalta su responsable, Rosa Ruiz.

“Eso si, la uva está muy bien y puede haber cierto aumento de volumen respecto al año anterior”, detalla.

Puede decirse que la uva de esta campaña es de gran calidad, y la lluvia que se anuncia no solo no es un problema, sino que incluso es positiva para las plantaciones que no tienen riego, a las que estas precipitaciones de última hora les pueden venir de película David Landín - Director de la bodega Lagar da Condesa

Terras Gauda

En la no menos popular bodega Terras Gauda, perteneciente a la subzona productora de O Rosal y situada en la carretera A Guarda-Tui, tienen previsto empezar la recolección el 4 de septiembre, un viernes.

En la misma confían en obtener “obtener la misma cantidad de uva que el año pasado”, quizás con un ligero incremento si el comportamiento del viñedo es el idóneo en lo que resta de agosto. Sea cuál sea la cantidad final, lo que tienen claro es que la uva tiene “una calidad enorme”.

Lagar da Condesa

Una apreciación compartida por David Landín, representante de bodegas Lagar da Condesa, con sede en Caldas y planes de expansión en marcha en Vilagarcía y otros puntos de la Denominación de Origen a través del grupo vitivinícola Familia Gil, al que pertenece.

Desde esta importante firma hablan de una vendimia “adelantada” que dará comienzo “a finales de este mismo mes o, como muy tarde, en la primera semana de septiembre”, decidiéndose esto a medida que vayan evolucionando los racimos en las parcelas donde están más atrasados, ya que existe una notable desigualdad en el estado fenológico, dependiendo de la ubicación y orientación de los viñedos.

El propio David Landín resume la temporada que ahora afronta su recta final diciendo que “nació mucha uva, pero en algunas zonas también murió demasiada, debido al mildiu”.

La diferencia, por tanto, “está en cómo se trataran los viñedos, por eso hay parcelas en perfecto estado y otras que se han visto seriamente atacadas por el mildiu”.

En cualquier caso, “hay que esperar una vendimia como la del año pasado que, si todo sale según lo previsto, incluso puede ser mejor que aquella”.

Landín termina diciendo que, “aún siendo pronto, puede decirse que la uva de esta campaña es de gran calidad, y la lluvia que se anuncia no solo no es un problema, sino que incluso es positiva para las plantaciones que no tienen riego, a las que estas precipitaciones de última hora les pueden venir de película”.

Terras de Asorei

En Terras de Asorei creen que “es una vendimia que viene adelantada, aunque hay que esperar a ver cómo evoluciona la uva este mes para, en la segunda quincena de agosto, realizar los análisis y determinar la fecha exacta”.

En principio “la uva está bien, y ya veremos de qué cantidades podemos hablar cuando se pese, pero confiamos en que sea una cosecha buena”, sostiene Roque Durán, su máximo responsable.

Paco & Lola

Como lo está en Paco & Lola, donde su responsable técnico de Viticultura, Diego García Santiago, explica que las lluvias que se anuncian para estos días “son positivas, ya que ayudarán a hidratar la uva e incluso aumentarán el volumen” de una cosecha que “va a ser mejor que la del año pasado” y “empezará a recogerse antes”.

Todo ello “después de una segunda quincena de junio y una primera quincena de julio francamente complicadas, a causa de las enfermedades”.

Pero ahora “la uva está fuera de peligro y es momento de centrarse en actuar sobre la vegetación para mantener la máxima calidad posible de los racimos, ya en pleno proceso de envero”.

Martín Códax

Desde Martín Códax es Miguel Tubío, su director técnico, quien se pronuncia. Lo hace para decir que se prevé una vendimia “adelantada en una o dos semanas” y “una buena cosecha, tanto en calidad como en cantidad” que “se parecerá mucho a la de 2017”, después de “una primavera calurosa, con dos grados por encima de la media, y actualmente con temperaturas nocturnas suaves que favorecen el proceso de maduración”.

Las citadas y demás bodegas deben saber que la Consellería do Medio Rural publicó ayer la Orden por la que se regulan nuevas ayudas para la promoción del sector vitivinícola en terceros países.

El reparto de ayudas

Pueden presentar las solicitudes para acogerse a la financiación las empresas privadas cuya producción supere los 500 hectolitros de vino, vino de licor, espumoso, espumoso de calidad, de aguja, de uvas pasificadas, de uvas sobremaduradas, ecológicos, vinos desalcoholizados y productos similares.

Las subvenciones también se dirigen a organizaciones de productores vitivinícolas, a organizaciones interprofesionales, a organizaciones profesionales que ejerzan su actividad mayoritariamente en el sector del vino y que tengan entre sus fines estatuarios la realización de actividades de promoción y órganos de gestión y de representación de DOP como la de Rías Baixas.

También son beneficiarias las cooperativas vitivinícolas y las entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas exclusivamente por empresas del sector vitivinícola que tengan entre sus fines la promoción exterior de los vinos.