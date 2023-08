Los trabajadores de la limpieza de Vilagarcía inician una huelga indefinida ante la negativa de Urbaser a negociar sus salarios

La falta de negociación entre la empresa Urbaser y los trabajadores de la limpieza de Vilagarcía tendrá como consecuencia, si nadie lo remedia, una huelga general indefinida que dará comienzo el próximo 9 de agosto. Así lo anunciaron sindicatos y trabajadores afectados en la mañana de ayer después de tres reuniones con la nueva concesionaria que no sirvieron para clarificar sus condiciones.

Desde el pasado mes de mayo el colectivo formado por 64 profesionales ha venido demandando a la nueva concesionaria la negociación del convenio colectivo. José Antonio González Boullosa, de UGT, apuntó que “el 27 de julio se constituyó la mesa negociadora, pero solo encontramos excusas. Urbaser nos decía que necesitaba tiempo y nos entregaron un calendario de reuniones con fechas en agosto y en septiembre. Celebramos una asamblea de trabajadores y decidimos convocar la huelga porque la empresa no quiere negociar”.

De la posición de fuerza también está informado el Concello de Vilagarcía, entidad a la que los trabajadores confían el papel de mediador como cliente de la concesionaria a la hora de pedir la revisión de salarios y condiciones de trabajo. Carlos Pomares, representante sindical de Comisiones Obreras, ante la postura de la empresa concesionaria, considera que “no concretan absolutamente nada. No sabemos si quieren que vayamos a la huelga como ya sucedió en otros concellos con la misma empresa como en Santiago, Ribeira o Ames”.

Solicitan un incremento progresivo hasta el 15% en los próximos 4 años

Las peticiones del colectivo de trabajadores se concretan en una revisión del salario base que lleva congelado desde 2021 en 1.273 euros y aplicar un incremento progresivo en los próximos cuatro años hasta un 15% sobre el salario actual. A ello añaden en su solicitud una redistribución de las horas de cada jornada para poder librar dos sábados al mes. Aclaran que “trabajamos seis días a la semana y lo único que queremos es ampliar un poco cada jornada de trabajo para poder librar un sábado de cada dos”.

En opinión de Manuel Ángel Laya, de CiG, “parece que Urbaser no quiere que revisemos el salario hasta 2025, fecha en la que ya se habrá alcanzado el 20% de la concesión de ocho años, requisito para poder revisar su contrato”. En este sentido, subraya el colectivo de trabajadores que “no podemos seguir esperando por una parte que solo nos responde con mutismo. Llevamos casi dos años sin tener con quien hablar”.

Además, insistieron los representantes laborales en que “sabemos que la medida de una huelga general es muy incómoda, más para nosotros que seremos los primeros en sufrir esta problemática”. A ello, insisten en otorgar el papel conciliador al Gobierno local, “el Concello acaba de contratar a una empresa que va a arrancar con una huelga. Y no porque los trabajadores no hayan propuesto una negociación”.

Otra cuestión adherida a la convocatoria de huelga es la de la negociación de los servicios mínimos. En este sentido, Boullosa dejó claro que “ese es otro problema añadido. Se nos piden unos servicios mínimos muy altos, de hasta el 80%. Nosotros haremos una propuesta que no sabemos si va a ser aceptada”.

El representante sindical de los trabajadores en la CiG, Manuel Ángel Laya insiste en que “en 2022 no tuvimos revisión salarial y la empresa pretende que sigamos sin revisión hasta el 2025. No estamos dispuestos a acumular una pérdida adquisitiva del 18% y sin ningún tipo de negociación hasta que la empresa quiera”. En la misma línea, realiza una comparativa de la situación de los trabajadores de la limpieza con los miembros del Gobierno local, “bastaron unos días de conversaciones y una votación a mano alzada para decidir un aumento del 15% de sus salarios. Nosotros no tenemos esa posibilidad cuando tenemos el mismo derecho”.

Exigen al Concello que ejerza de mediador

Desde el colectivo de trabajadores piden comprensión por la protesta a los ciudadanos, “llevamos 30 años realizando este servicio sin que la ciudadanía se vea afectada, pero no puede ser que una empresa no se siente a negociar. Solo tuvimos una negociación problemática en 1996 con una huelga que solo duró un día”.

El mantener la huelga es una cuestión que dependerá de la negociación exigida. Al respecto recuerdan que en Lugo, esta situación con Urbaser se resolvió después de “56 días de huelga”. Tampoco les vale como excusa un sobrecoste de los materiales que la empresa ha tenido que adquirir después de cerca de año y medio en el que el Concello no falló la concesión al proyecto de Urbaser. Señaló Pomares que “no sabemos si el Ayuntamiento compensó ese aumento de los precios, pero si la maquinaria tiene un incremento, los salarios también, pero de eso no quieren hablar nada”.