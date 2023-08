Aumenta el precio en las tasas de la Escuela de Música de O Grove

José Cacabelos, el alcalde de O Grove, ha querido explicar a sus vecinos las razones del incremento del precio en las tasas de la Escuela de Música; decisión que, según él, trata de paliar “el déficit económico” que arrastra el centro en los últimos años.

El primer edil ha sido tajante en cuanto al aumento en las matriculaciones del centro. “Es una decisión técnica, que viene de Tesorería e Intervención. La decisión está basada en un argumento fundamental, como es que la Escuela de Música es deficitaria”, señaló.

Ante esta situación ha declarado que “no podíamos seguir manteniéndola así durante mucho tiempo”, de ahí esta subida en las matriculaciones que no se producía desde el año 2015.

“El centro disfruta de unas instalaciones nuevas, que tienen unos gastos de energía, calefacción y profesorado importantes. Todo ello nos suponía un déficit notable y ahora podemos reducirlo”, indicó Cacabelos.

Acerca de los precios para este nuevo curso, Instrumento y Lenguaje Musical, una asignatura de las más demandadas, se incrementa en unos 15 euros mensuales, pasando de los 45 anteriores a 60. En otras materias el aumento oscila entre los 15 y 20 euros.

“Con todo, y como en otros años, vamos a tener en cuenta las situaciones familiares de varios miembros que puedan estar inscritos”, avanzó el alcalde.

De este modo ha dejado claro que esta decisión no tiene nada que ver con temas políticos. “Es una decisión puramente económica. Estoy escuchando que esto está ligado a la subida de las dietas de los plenos y los salarios de los órganos de gobierno, cuando esto no es así. El presupuesto municipal no funciona de este modo; lo que ocurre es que tenemos un servicio independiente subvencionado por el Concello y, aún así, generaba pérdidas”, recordó Cacabelos.

Finalmente, apeló a la responsabilidad en materia económica para O Grove. “Desde Tesorería no podemos admitir que haya un servicio tan deficitario. Nos obliga a hacer una revisión de costes e intentar igualar los ingresos. Es lo que se acaba de hacer ahora. Es una subida muy fuerte, pero queríamos ajustarlo año a año”, sentenció el alcalde.