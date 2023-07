Facundo Medard fue el más rápido en la Carreira Nocturna de Vilagarcía

El atletismo popular volvió a darse un homenaje con motivo de la Carreira Nocturna de Vilagarcía. Un evento que celebró en la noche del sábado su edición número 19 con la participación de alrededor de 400 corredores de todas las edades.

En lo que respecta a la prueba absoluta, 10 fueron los kilómetros completados por las 222 personas que tomaron la salida en la Avenida de A Mariña. Todo ello en medio de un muy buen ambiente que ya fue al alza desde que, a partir de las 21.00 horas, fueron sucediéndose las salidas de las categorías más noveles.

Al primer paso por meta en la categoría absoluta, los aspirantes al triunfo ya fueron imponiendo su ritmo. Facundo Medard y Roi Estévez fueron de la mano durante toda la primera vuelta. El argentino, perteneciente al Club Triatlón Arteixo, empezó a marcar diferencias a partir de la segunda vuelta. Su mayor energía le sirvió para distanciarse en 16 segundos en un intervalo de 2 kilómetros para llegar al segundo paso por meta con una renta de 26 segundos.

Lejos de que el vilanovés del Club Atletismo Santiago pudiese discutir el primer puesto, Medard siguió ampliando la diferencia para entrar en meta con una clara victoria refrendada en una marca final de 32.13. Poco más de media hora empleada gracias a un ritmo medio de 3.13 minutos por kilómetros. La segunda plaza fue para Roi Estévez con un tiempo de 33.02, completándose el podio con la llegada en tercer lugar de Mikel Ocerín parando su crono en los 33.40 minutos.

La victoria femenina fue para Karyna Yevtushenko tras emplear 38.48 minutos y entrar en meta en el puesto 41 de la clasificación general. Segunda fue Martina López Gestal (42.08), del SD Compostela, por delante de la ourensana Cora Saburido (43.16).

En la categoría máster, ganaron Víctor Xosé González Horta, del Comesaña vigués, con 34.23, y Martina López Gestal. En sub 18, se impuso con 35.56 el lucense Teo de Frutos Rodríguez, mientras que en femenino la victoria fue mérito de Xoana Méndez, del Adas Cupa de O Barco (59.10). También Alejandro Janeiro (53.51) y la ferrolana Ararat Pazos (45.21), se impusieron en la categoría sub 20. Por último, Óscar Bouzada fue el campeón sub 23 de la prueba con 45.54 minutos.

En la clasificación de atletas vilagarcianos, la primera posición fue para Rubén Núñez Mosteiro (35.33) seguido de Pedro Pablo Bernárdez a un solo segundo. La tercera plaza del podio fue el para concejal de Deportes, Carlos Coira con 36.21. Miriam Maceira, del Club Triatlón Vilagarcía, fue la primera vilagarciana con una marca de 45.30.

La notable participación en las categorías de los más pequeños sirve de muestra de la buena salud del evento vilagarciano.