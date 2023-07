Entre las once, y las once y media de la noche de anteayer viernes, el teléfono de la base de Emerxencias de Cambados empezó a sonar. Llamaba una joven pidiendo ayuda porque se había perdido en la montaña y estaba herida. El voluntario que cogió el teléfono afirma que la mujer estaba muy nerviosa; entre eso, y que tenía acento extranjero, no era capaz de comprender bien lo que ella quería decirle. Pero sí percibió que la chica estaba en serios apuros.

Por ello, lo que hizo el efectivo de Cambados fue mandarle un mensaje de WhatsApp a la joven, para que ella le contestase indicándole su ubicación exacta. De ese modo, sabrían con mayor precisión donde se encontraba. Su sorpresa fue cuando, minutos después, recibieron unas coordenadas que situaban a la joven a más de un millar de kilómetros de distancia, en algún punto próximo a la ciudad valenciana de Alcoy. “No sé cómo llegaron a nuestro número de teléfono, si buscaron en internet Emergencias y los primeros que le salimos fuimos nosotros”, explicaba ayer uno de los miembros del equipo arousano de Emerxencias, todavía sorprendido con la situación. Ante el nuevo escenario, desde Cambados se pusieron en contacto con la central del 112 Galicia, que contactó a su vez con este servicio de la Comunidad Valenciana. Inmediatamente se organizó un operativo de búsqueda que no tardaría en dar sus frutos gracias a las coordenadas que se habían enviado desde Cambados. En torno a la una de la mañana, los Bomberos llegaron hasta las dos chicas jóvenes, una de las cuales estaba herida en un pie. Durante el día de ayer, ambas volvieron a ponerse en contacto con Emerxencias de Cambados para mostrarles su gratitud.