Hoy arranca la Semana de Cine que organiza en Vilagarcía el Cine Club Ádega. Una edición que irá dedicada a la juventud con la intención de que “se potencie el gusto y se continúe apreciando el buen cine en pantalla grande y en una sala a oscuras”, apuntan desde la organización. Por este motivo, los hijos de los socios de la entidad podrán asistir gratis a todas las proyecciones.

Con todo, los actos comenzarán hoy domingo con la clásica proyección en la playa de A Concha a las 21.30 horas. En este caso, “Mars Attacks”, film del año 1996 y dirigido por Tim Burton, será el gran protagonista. Tras ello, cinco días ininterrumpidos de proyecciones en las que las cuatro primeras serán en el Salón García con un importe de cuatro euros para el público general, dos euros para jubilados, parados y personas que disponen del carnet joven y gratuito para los socios del club.

Las cuatro películas que verán son: “Everthing Everywhere all at once” (2022), “Unicorn Wars” (2022), “El gabinete del doctor Caligari” (1920) y “Aftersun” (2022), esta última el jueves 3 de agosto, siendo la película que se aleja de la temática de las anteriores y que versa sobre la relación entre Sophie y su padre durante las vacaciones, intentando ser este el nexo común entre ellos para tener una mejor convivencia. Además, la proyección del jueves contará con banda sonora en directo a cargo del grupo Fuzzo.