Rías Baixas certifica que su Túnel do Viño del salón Peña no tiene ánimo de lucro

El Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas envió el 27 de junio pasado un certificado al Ayuntamiento de Cambados en el que dejan constar que el Túnel do Viño que se va a celebrar en el salón José Peña es un evento promocional que no tiene ánimo de lucro alguno. Con este documento, el Concello confía en que Portos no reclame la tasa de 96.000 euros que sí cobrará al Ayuntamiento en caso de que se celebren en el salón de Peña actividades que supongan una “explotación económica”.

El alcalde, Samuel Lago, ha manifestado al respecto que en el certificado de Rías Baixas se indica que el Túnel do Viño, “es una actividad promocional para dar a conocer los vinos de la denominación de origen, y que carece de ánimo de lucro”. Es más, prosigue Samuel Lago, el precio de la entrada de 20 euros por persona, “no cubre todos los costes”.

El Concello de Cambados tiene una autorización provisional para utilizar el salón de Peña y está exento de pagar tasa alguna a Portos de Galicia. Pero en la misma autorización se advierte de que si la nave acogiese algún evento de “explotación económica”, el municipio dejaría de estar exento de la tasa por uso de las instalaciones, y debería abonar a Portos 96.000 euros. Eso supondría, lógicamente, un gran quebranto económico para las arcas municipales.

Pero el alcalde de Cambados confía en que esto no sucederá por el carácter público del Túnel do Viño. “Entiendo que no debería haber ningún problema, no se trata de una bodega que organiza una feria para vender sus vinos, sino que es una entidad pública sin ánimo de lucro la que convoca el Túnel do Viño para promocionar los vinos de Rías Baixas”.

Por ello, y dado que Rías Baixas ha certificado que el Túnel do Viño no tiene una finalidad recaudatoria, el regidor confía en que no se genere un problema con Portos, como sucedió antes de la pandemia tras la celebración de un torneo de culturismo en el que se cobraba entrada para acceder al recinto.

El Túnel do Viño se enmarca en los actos de la Festa do Albariño, que se celebrará en Cambados entre el 2 y el 6 de agosto. Precisamente, la empresa contratada por Rías Baixas ha comenzando ya con el montaje de las casetas del Paseo da Calzada, donde unas 40 bodegas expondrán sus caldos del miércoles al domingo.