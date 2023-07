Las pescantinas denuncian un supuesto exceso de celo de la Policía con las multas

Las pescantinas de la plaza de abastos de Cambados denuncian un presunto exceso de celo por parte de la Policía Local a la hora de sancionar a las vendedoras que aparcan en la zona de carga y descarga que hay frente al mercado. Según ellas, la plaza abre a las 7.30 horas de la mañana, y a las 8 ya hay un agente en la zona para comprobar que todo está en orden. Según una de las afectadas, basta con que uno de los vehículos invada muy parcialmente la calzada o el paso de peatones para recibir una multa de 200 euros.

Las vendedoras sostienen además que el espacio que hay para la carga y descarga se queda muy escaso, sobre todo en los días de mercado, como fue el de ayer. Hay que tener en cuenta que en la plaza hay un gran número de vendedores de pescado y otros productos, por lo que las plazas existentes para la descarga de mercancía son muy codiciados.

Además, algunas afectadas se consideran discriminadas con respecto a otros negocios existentes en la zona, pues aseguran que a menudo ocupan parcialmente la vía pública sin ser sancionados por ello.

No obstante, fuentes oficiales niegan que haya exceso de celo hacia las pescantinas. Argumentan que frente a la plaza se producen periódicamente problemas de seguridad para otros conductores y para los peatones debido a los estacionamientos indebidos. Además, añaden, no solo los vendedores realizan en ocasiones un mal uso del espacio reservado para la carga y descarga, sino que también son muchos los particulares que aparcan frente al mercado en horarios que no están habilitados para ello. Esa es la razón, añaden, de que periódicamente se realicen controles en la zona, para evitar desmanes de unos y otros.

Las pescantinas, de todos modos, reclaman una solución, ya sea en forma de más espacio para la carga y descarga, y tener un interlocutor con el gobierno municipal.