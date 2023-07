Dos heridos graves tras colisionar una moto y un coche a la altura de Sobradelo

Dos personas resultaron heridas de gravedad en un accidente de tráfico que se produjo poco después de las 12 del mediodía de ayer a la altura del número 140 de la avenida de Cambados (Vilagarcía). Consistió en una colisión frontolateral entre una moto y un coche.

Cuando llegaron al punto los servicios de emergencia, encontraron al motorista tendido en el suelo, consciente, pero herido de gravedad. En el interior del coche, el conductor del mismo permanecía inconsciente. Inmediatamente, se movilizó un amplio dispositivo sanitario, con los médicos del centro de salud de San Roque, el helicóptero medicalizado con base en Santiago, dos ambulancias del 061 y la de Protección Civil.

El primer evacuado fue el ocupante del turismo, por ser el que se encontraba peor, según los médicos. Fue necesario excarcelarle, pues los servicios de emergencias no eran capaces de sacarle del coche, y fue trasladado al Hospital Clínico de Santiago en el helicóptero. No recuperó la consciencia durante su evacuación. El motorista, por su parte, fue derivado en ambulancia al servicio de Urgencias del Hospital do Salnés, donde ingresó en la unidad de Críticos.

El siniestro generó retenciones importantes, al producirse en uno de los principales accesos a Vilagarcía desde Vilanova. Además, se produjo una mancha de aceite que fue necesario limpiar.