Defensa da Praia se queja por la presencia de perros en arenales con bandera azul

La normativa establece con carácter general que los perros no pueden acceder a las playas entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche durante la temporada de baño, que es la comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Sin embargo, en el caso de los arenales con bandera azul la normativa aún es más restrictiva, ya que Adeac pide que no se permita el acceso de perros durante toda la temporada de baño, a ninguna hora. Únicamente se libran del veto los perros guía de las personas ciegas.

La finalidad de esta medida es evitar tanto las molestias a los bañistas que puedan ocasionar los perros, sobre todo cuando van sueltos, pero también que defequen u orinen en unos arenales que, sobre el papel, destacan por su buen estado sanitario.

Pero según la asociación Defensa da Praia, creada recientemente en Vilagarcía, esta normativa no se está cumpliendo en lo referente a la presencia de perros en los arenales con bandera azul. Esta situación puede ser especialmente difícil de controlar en el caso de A Compostela, porque son miles las personas que pasean diariamente por este entorno, en el que se encuentran otras playas sin bandera azul (y en consecuencia con unas normas más laxas) y el paseo marítimo. De hecho, se trata de una de las zonas preferidas por los dueños de animales de compañía para pasear con ellos.

En O Salnés solo hay dos playas caninas

En la comarca de O Salnés únicamente hay dos playas caninas, según los datos recabados por la página web especializada “Red Canina”. Una de ellas se encuentra en Vilagarcía, y es la de O Castelete, que se encuentra en la carretera de orillamar de Sobradelo a Vilaxoán. Es playa canina desde el verano de 2016. En O Grove son dos arenales, aunque están pegados, por lo que en muchos portales de internet figuran como uno solo. Se trata de las playas de O Espiño y O Portiño, que se localizan en las proximidades del puerto deportivo de San Vicente. Se trata de dos arenales semiurbanos, de aguas tranquilas. En la pasada edición de la feria de turismo Fitur, la Mancomunidade do Salnés anunció su intención de convertirse en destino “pet friendly”, y todo apunta a que una de las medidas que habrá que implementar por luchar por ese público será la de conseguir más playas en las que puedan acceder los usuarios con sus mascotas. La normativa general establece que durante la temporada de baño, solo se puede acudir con los perros a primera hora de la mañana o por la noche, pero en las playas caninas no existen restricciones horarias, por lo que los usuarios pueden disfrutar de la compañía de sus animales mientras toman el sol o se dan un baño. Andalucía y las comunidades del Levante son las que concentran un mayor número de playas caninas, mientras que en Galicia el número es mucho más reducido. En toda la ría de Arousa, además de las ya citadas de O Grove y Vilagarcía, solo hay una más, que se encuentra en A Pobra do Caramiñal.