“Asturias es mi familia porque nací allí, pero Galicia es mi amiga porque la elegí”

Alberto Hevia nació en Mieres, Asturias, pero pasó mayor parte de su vida entre Madrid y Galicia, especialmente en Rianxo, que sirvieron para formar tanto su personalidad como su escritura. Su adoración por nuestra tierra le ha llevado a completar la ardua tarea de traducir uno de sus libros, “La Isla de los Sueños”, de su castellano materno al gallego, que publicó en 2022 bajo el nombre de “O Tesouro de Rande” y que presentó el pasado lunes en la Feira do Libro de Rianxo, pueblo que lo adoptó y al que ahora regresa con sus palabras bajo el brazo.

–Es periodista, pero también escritor. ¿Siempre tuvo ambas facetas en su horizonte?

–Yo estudié periodismo por mi faceta de escritor, que me lo recomendó un orientador sociolaboral. Mi padre quería serlo también, pero le suspendieron. Mi hermano mayor iba a ser el periodista de la familia, pero falleció a los 16 años, entonces me “tocó” a mí seguir con la antorcha.

–¿Como concibió “O Tesouro de Rande”?

–Llegué a Rianxo hace más de 20 años, como corresponsal de un periódico, pero hace unos diez tuve que marcharme. Intenté entrar en la Televisión de Galicia a través de unas oposiciones, pero me las suspendieron por el idioma. Entonces escribí este libro por mi profundo amor a Galicia y para mantener viva la lengua, pero creo que también un poco para quitarme esta espina de que me suspendieran el gallego en la TVG. Luego me vine a Madrid y tuve un trabajo que me permitía tiempo para escribir, e hice entre otros “La Isla de los Sueños”, que traduje al gallego como “O Tesouro de Rande”.

–¿Fue un trabajo muy arduo el de traducir el libro?

–Fue muy duro. Yo nací en Mieres, y lo suyo es traducir un libro a tu idioma madre, pero yo lo hice al revés. Llevaba muchos años trabajando en periódicos aquí y sabía el idioma, siempre fui un gran defensor. El borrador del libro me ocupó 150.000 palabras, y me pasé meses corrigiéndolo para quedar con 100.000.

–Al tratarse de una novela histórica, la investigación es primordial.

–Fue un arduo trabajo de investigación en varias bibliotecas. La bibliografía va incluida al final del propio libro, pero no hay mucha porque al fin y al cabo es una novela.

–¿De que versa la obra?

–En la novela reproduzco la Batalla de Rande, del 23 de octubre de 1702. La novela comienza dos meses antes de esa batalla, narrando ese mes que la flota estuvo atracada en las islas de San Simón. En las Islas Cíes hay un enorme tesoro, el Santo Cristo de Maracaibo, barco que trajo de regreso al virrey de Nueva España, a Redondela. Dicen que es el mayor tesoro que hay bajo las aguas, porque no hay un barco, sino 28, y el Santo Cristo es uno de los pocos galeones que los ingleses capturaron. Se llenó de todas las riquezas posibles y, camino a Inglaterra, al pasar por las Cíes, tuvo un accidente y se hundió.

–¿Entonces el tesoro sigue aquí?

–Creo que sí. La Xunta de Galicia ha paralizado las prospecciones y no concede permisos, no sé por qué, pero pienso que allí podemos encontrar tesoros muy importantes por su valor monetario e histórico.

–El lunes presentó el libro en la Feira del Libro de Rianxo.

–La presentación fue muy emotiva, me recordó al primer día que me vine a vivir a Rianxo. Venía de Madrid, muy bulliciosa, y al llegar aquí había tal paisaje y tal tranquilidad que es como si fuese un paraíso. Asturias es mi familia, no la elegí porque nací allí, pero Galicia es mi amiga, porque la elegí yo.

–También trabaja otros géneros literarios, como la poesía.

–Mi último libro, “Lecturas Punto y Coma”, es una colección de cuentos, relatos, poesías, novelas cortas… más de trescientas páginas con cosas que he escrito durante los últimos cinco años. La gente queda asombrada de que en cosa de ocho años haya escrito cuatro libros. En la poesía suelo usar sonetos, porque me parece muy fácil. Cualquiera que se beba un vino ya es poeta. Yo me considero literato, porque la poesía no vende.

–¿Se puede vivir de escribir en los tiempos que corren?

–En la feria de Rianxo dijeron que sólo un 10% de los escritores pueden vivir de ello. Al autor no se le suele dar más de un 15% de las ganancias, yo he llegado a firmar incluso un 9%. Eso nos puede dar un beneficio por libro de unos dos euros o menos, es muy pequeño.

–Sus novelas versan de diferentes temas. ¿Las une algo?

–Yo intenté hacer una trilogía, pero no sucedió. En “Medio Millón” y “Falsa Identidad” intervienen personajes comunes a ambas obras. Para “La Isla de los Sueños” puse a personajes con los mismos apellidos, como si fueran sus antepasados.

–¿Qué proyectos literarios hay en su futuro?

–En el futuro quiero explorar la historia de los bacaladeros gallegos y una especie de saga familiar gallega, que refleje las cosas buenas y las malas, muy sociológica. El esquema sería de familia rica-familia pobre. Un proyecto que tengo muy avanzado es la biografía de Ángel Grela, un boxeador de Pontecesures que fue campeón de España de semipesados en 1965. Es una figura con una biografía que se podría novelar, porque es una vida de película, el clásico ascenso y caída del gran boxeador y como al final tiene que lidiar con su mayor enemigo, que es él mismo.