Los “xigantes e cabezudos” disfrutan de la playa en las fiestas del Apóstol de Carril

Al cargo de la organización del evento está la Comisión de Fiestas Santiago Apóstol de Carril, liderada por Manel Longa, cuya familia lleva década tras década ligada a la festividad: “Ya la organizó mi bisabuelo, luego mi abuelo, mi padre... y ahora yo”, dice orgulloso. El presupuesto para las fiestas de este año es de 32.000 euros, de los cuales 11.000 vinieron de empresas locales y el resto de donaciones de vecinos y venta de loterías. Longa está muy contento este año, asegurando que “hubo muy buena colaboración, la comarca de O Salnés se portó muy bien”.

Los “xigantes e cabezudos” tienen entre 100 y 200 años de historia, ya que se fueron añadiendo figuras de forma paulatina durante años. Son de las más antiguas de Galicia. Los principales personajes son el Rey y la Reina, que simbolizan a los Reyes Católicos; el Papamoscas, que es el bufón de la corte; el Negrito, que busca homenajear a las personas de raza negra que sufrieron discriminación en la época; y el “Anano das Uvas” y “Maruxa”, que simbolizan a los cuerpos de seguridad municipales, siendo el enano un policía más antiguo y “A Maruxa” una más reciente.

Las cabezas, de gran tamaño y cuidado detalle, son mantenidas por “Papito”, el apelativo cariñoso por el que se conoce a Manuel Bóveda, de 93 años, que aún se encarga de repararlas cuando surge algún percance durante los pasacalles. La familia Bóveda lleva 200 años de tradición en el mantenimiento de estas máscaras.

Detrás de estas enormes cabezas se encuentran un grupo de jóvenes que, según Manel, “llevan varios años viniendo de forma altruista. Nosotros siempre intentamos darles algo para que se lo pasen bien, porque cargar todo el día con el disfraz es muy cansado”. Longa y sus colaboradores trabajan cada año para que la tradición no se pierda, prometiendo que “mientras tengamos fuerzas, seguiremos haciendo lo que podamos”.

La danza de espadas, hoy a las 19.30 horas

El segundo y último día de las fiestas se celebra hoy, comenzando a las 11.00 horas con una salva de bombas y un pasacalles a cargo de la Banda de Música de Vilagarcía de Arousa, con actuaciones a cargo de la charanga Alambique y los grupos de gaitas Os Terribles de Arousa y Brisa do Ulla, junto a los “xigantes e cabezudos”. A las 12.00 habrá misa solemne en la iglesia de Santiago de Carril cantada por el Coro San Félix de Solobeira, seguido a las 13.00 de un concierto de la Banda de Música de Vilagarcía. En la sesión de tarde habrá la tradicional danza de espadas de “A farsa do Carril” a las 19.30 h., que buscará atraer a un número aún mayor de asistentes tras la exitosa presentación del libro “A farsa do Carril. Unha danza de espadas históricas”, de Carlos Rey y Cristian Silva, la semana pasada en O Gato Negro. Estarán acompañados de la Banda de Música y los “xigantes y cabezudos”. Las celebraciones terminarán con la actuación de los grupos Unión y Fuerza y Metrópolis a partir de las 22.00 horas.