Vilagarcía reclama la ayuda de Augas para localizar el origen de un vertido en Carril

El vertido en cuestión fue detectado por el personal de Augas de Galicia en una inspección en el puerto de Carril realizada a finales de marzo de 2022. El agua sucia procedía de las instalaciones municipales de pluviales, de ahí que el Ayuntamiento ejecutase una serie de obras para corregir la situación. Así, se sustituyó el colector existente en ese punto, se reparó y selló el pozo para evitar que filtrase a la red de pluviales, y hasta se cambiaron doce metros de tubos cuando se localizó una filtración de la red de saneamiento a la de pluviales.

Pero estos trabajos no fueron suficientes para zanjar el vertido, por lo que el Ayuntamiento llamó “en varias ocasiones” a las puertas de Augas de Galicia, reclamando su apoyo técnico para localizar el origen del vertido. Así se expone en el acta de la junta de gobierno en la que se comunica la imposición de la sanción económica.

Dado que la Xunta respondió que ellos ya colaboran mediante las inspecciones periódicas en la red, la junta de gobierno asumió que ya no le queda más salida que abonar la sanción de 4.500 euros. La Xunta tipificó la infracción como leve.

No es la primera vez que Vilagarcía recibe una multa de estas características. En realidad, prácticamente todos los ayuntamientos las han tenido que pagar en más de una ocasión. El estado de las redes de saneamiento es uno de los principales talones de Aquiles de los concellos. Muy a menudo, sus alcantarillados son antiguos y están fabricados con materiales obsoletos, de ahí que sufran filtraciones en muchos puntos. Otro problema habitual es que en el pasado no siempre se separaban las canalizaciones del saneamiento y las de pluviales, y esto provoca en la actualidad que estas últimas desborden en épocas de lluvias intensas.

Vilagarcía, por ejemplo, ya abonó con anterioridad otros 4.500 euros a la Xunta de Galicia por multas impuestas por vertidos similares en O Freixo (Vilaxoán) y Carril.

Para avanzar en la mejora de la red, Augas de Galicia creó el pasado año una línea de ayudas para que los Concellos pudiesen realizar auditorías de sus redes de saneamiento y detectar los puntos donde se producen filtraciones. En este sentido, el de Vilagarcía recibió una aportación económica de 14.500 euros. Adjudicó el trabajo a la consultora Entrepuentes Ingeniería.

Un trámite conla Xunta retrasa una obra en Vilaxoán

La Dirección Xeral de Administración Local ha rechazado la solicitud remitida por el Ayuntamiento de Vilagarcía para hacer obras de saneamiento en las calles Pica y Veiga do Mar, en Vilaxoán. El motivo es que los terrenos en los que se iba a actuar son titularidad de Portos de Galicia, y el Ayuntamiento tenía que aportar a la Xunta la autorización de Portos para hacer las obras antes de que se resolviese la subvención. Pero esta autorización no llegó a tiempo.

El Ayuntamiento solicitó a Portos de Galicia el visto bueno el 15 de febrero, y el 28 de febrero ya obtuvo un informe favorable del jefe de la zona Sur de Portos. Además, los responsables de este departamento de la Xunta también dieron su conformidad verbal al encargado municipal del servicio de saneamiento.

No obstante, la resolución afirmativa se demoró hasta el 6 de junio, y para entonces Administración Local ya había resuelto que el Concello de Vilagarcía no tenía permiso para actuar en las calles Pica y Veiga do Mar, por lo que rechazó la solicitud de subvención.

El Concello ha anunciado que presentará un recurso de reposición, al entender que se trata de una medida injusta y que las obras de saneamiento proyectadas son muy necesarias. El proyecto pretende resolver las inundaciones que se producen en dichos viales en los momentos de lluvias intensas. Para ello, se ejecutará una red propia de pluviales, y se instalarán equipos de impulsión del agua hasta la canalización general, que se encuentra en O Preguntoiro.