Celina Mouriño, historia viva de la plaza de abastos de Vilagarcía

Hablar de la plaza de abastos de Vilagarcía es hablar, entre otras cosas, de Celina Mouriño. La placera acumula multitud de experiencias y momentos en un mercado que forma parte de su vida con más de 48 años en él y en el que, a pesar de las dificultades durante este tiempo, la pasión hacia su trabajo y el trato con el cliente siempre han prevalecido.

Son las 21.30 horas. Abre la puerta de su casa y accede a ella.En muchos casos, momento ideal para encender la televisión, cenar o, incluso, bajar a la cafetería y compartir una agradable conversación con amigos o familiares tras una dura jornada. En parte, es la vida de Celina. Lo primero se asemeja fielmente a su realidad durante casi cinco décadas en un oficio que, con una buena cara hacia los clientes, esconde la dureza a la que te somete el campo.

“Es una vida muy esclava. Es un trabajo que me gusta y lo llevo con cariño. Me levanto todos los días a las seis de la mañana, salvo el sábado que lo hago a las cinco y media. En media hora estoy en el mercado con los productos hasta las 14.00 horas que vuelvo a mi casa en Vilanova. Por la tarde estoy en la finca recolectando. Si me ves a la noche no me reconoces”, señala Mouriño entre risas.

Ese cariño hacia su labor, acrecentado con el paso del tiempo tiene su origen con tan solo 19 años -en la actualidad tiene 67- momento en el que contrajo matrimonio con su pareja. “Cuando saqué el carnet de conducir llevaba a mi suegra a trabajar a la plaza de abastos. Posteriormente me quedé y, una vez que ella se jubiló, cogí el testigo del puesto”, rememora Mouriño tras finalizar su labor en su huerta ubicada en las inmediaciones de la iglesia de Caleiro, en Vilanova.

Desde ese momento hasta ahora, poco tiene que ver el mercado ante los numerosos cambios que ha sufrido, especialmente con las reformas que se acometieron en los años 2011 y 2016 en el que el recinto disfrutó de una notable modernización. “En el inicio mi puesto estaba ubicado en la zona de abajo donde ahora se encuentran las pescaderías. Tras ello nos ubicaron arriba, volvimos abajo y, desde hace unos siete años me estabilicé en donde estoy ahora mismo”, remarca la placera.

Acerca de la motivación y ayuda, recae totalmente en su familia, especialmente en sus hijas. “Una de ellas trabaja en un supermercado. Cuando acaba la jornada, dependiendo del turno que tenga, cuando tiene libre, me viene a ayudar. A ella también le gusta y ambas lo llevamos con muchísimo cariño”, subraya Mouriño.

Resiliencia

Si algo ha marcado a la generación de Celina es la cultura del esfuerzo, la entrega al campo y la búsqueda del mejor producto para ofrecer a los clientes. Unos productos salidos de sus propias huertas y plasmados en un mercado de abastos que en su día fueron una referencia entre los consumidores. “Antiguamente, cuando no estaban de actualidad los teléfonos móviles, llevábamos entre 20 y 30 cajas de lechuga. Recuerdo que venían los camiones a cargar para llevar los alimentos a Santiago, Vigo y Pontevedra”, recuerda con nostalgia.

Todo ello, con la revolución tecnológica se diluyó y la resiliencia, término tan en boga en estos momentos, cobra mayor importancia entre los comerciantes, que están obligados a reinventarse para poder subistir ante las duras estocadas que reciben año tras año.

Estas vicisitudes, que tienen en la inflación, el aumento de los precios y la voraz competencia de las cadenas alimentarias el gran problema, no borran el recuerdo de Mouriño sobre un tiempo que, seguramente, fue próspero para ellos. “Éramos una especie de centralita. Los camiones no paraban de venir. Después, se constituyeron las cooperativas y todo fue a menos. Ahora, llevas a la plaza diez cajas de lechuga y regresas con muchas unidades”, lamenta.

No obstante, su buen trato estos últimos años y su simpatía, le han valido para encontrar alternativas que le permitan ampliar su modelo de negocio, un modelo que funcionó desde tiempos inmemoriales. “Tengo suerte de que reparto algún alimento por las casas, pero muy poco. No es lo mismo que antes”, avanza.

En lo que atañe a los cambios de tendencias, de mentalidad y, sobre todo, de un modelo de consumo paralelo al de hace décadas ha derivado en esta dura situación. Sin embargo, a Celina no se le borra una sonrisa teñida de esperanza en que las cosas muden y vengan esos tiempos que tanto anhela. “La gente de antes vivía del campo. Ahora adquieren menos productos en un cambio total en cuanto a las compras se refiere. Siempre lo digo, los que trabajamos no tenemos crisis. Gracias a Dios, fui todos los días a la plaza”, sentencia esperanzada tras casi medio siglo en el mercado.