La Semana del Cine llega al parque do Castriño

El mes de agosto es sinónimo de cultura en Vilagarcía. Como cada año, los encargados de dar el pistoletazo de salida a la multitud de eventos son los miembros del club Ádega que, en esta ocasión, no han faltado a su cita en la Semana del Cine, por la que se proyectarán seis películas en la que la última, aún sin desvelar, será en el parque do Castriño con un picnic.

Así lo anunciaron durante la mañana de ayer Sonia Outón, concejala de Cultura, y Fernando López, presidente del club Ádega, que quiso elaborar un evento con la juventud como eje central. “Gracias a las nuevas tecnologías, los jóvenes tienen cada vez mayor facilidad para crear y elaborar mejores contenidos audiovisuales. En 2023 quisimos ponerlos en el centro con contenidos pensados para ellos”, destacó el presidente del club.

Con todo, los actos comenzarán el domingo 30 de julio con la clásica proyección en la playa da Concha a las 21.30 horas. En este caso, “Mars Attacks”, film del año 1996 y dirigido por Tim Burton, será el gran protagonista.

Tras ello, cinco días ininterrumpidos de proyecciones en las que las cuatro primeras serán en el Salón García con un importe de cuatro euros para el público general, dos euros para jubilados, parados y personas que disponen del carnet joven y gratuito para los socios del club.

Las cuatro películas que verán son: “Everthing Everywhere all at once” (2022), “Unicorn Wars” (2022), “El gabinete del doctor Caligari” (1920) y “Aftersun” (2022), esta última el jueves 3 de agosto, siendo la película que se aleja de la temática de las anteriores y que versa sobre la relación entre Sophie y su padre durante las vacaciones, intentando ser este el nexo común entre ellos para tener una mejor convivencia.

Finalmente, la clausura del evento será con entrada libre en el parque do Castriño, y en el que los organizadores no han querido desvelar la proyección, pero sí han avanzado que será de temática del terror. Lo que sí han desvelado ha sido la jornada. La misma comenzará con la película, para dar paso a la entrega de premios del concurso “Eu Fago Cine” , en el que los menores de 30 años podrán participar subiendo sus vídeos de cine en Instagram, y finalizará, a partir de medianoche, con el espectáculo sonoro de Xoán Tourís.