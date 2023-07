Se buscan vendimiadores

La vendimia 2023, como se indica hoy en FARO DE VIGO, será madrugadora, pues todo parece indicar que se pondrá en marcha a finales del mes que viene y se intensificará desde la primera semana de septiembre.

Razón por la cual la organización no gubernamental Amigos de Galicia lanza su programa anual de inserción sociolaboral relacionada con esta campaña recolectora.

Ayuda para las familias

La entidad se encarga de buscar jornaleros e introducirlos en las bodegas colaboradoras, lo cual puede resultar de gran ayuda para las familias más necesitadas de la comunidad.

Desde la Fundación Amigos de Galicia lo explican diciendo que “el principal objetivo es conseguir la inserción de personas con dificultades para encontrar trabajo, dándose la oportunidad de realizar la vendimia en diferentes bodegas de las principales zonas productoras”.

Diferentes zonas

Esto supone trabajar durante unos días en la Denominación de Origen Rías Baixas, tanto en la comarca de O Salnés como en Condado, en la DO O Ribeiro, la DO Valdeorras y la DO Monterrei, todas ellas con “un gran número de bodegas que colaboran con nuestra entidad para realizar la campaña de la vendimia de este año”, explican.

Los interesados deben entregar su currículo antes del 30 de agosto, ya sea a través de la propia Fundación Amigos de Galicia como en la Axencia de Colocación Emprega.