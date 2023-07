Fajardo estalla contra el gobierno

Juan Fajardo, candidato a la Alcaldía de Vilagarcía por Esquerda Unida y único concejal electo de este grupo en las pasadas elecciones municipales, lamentó que el Partido Socialista se negará a darle la oportunidad de formar parte del ejecutivo, obligándolo así a permanecer en la oposición.

“Empiezan mal. Ya se acabó el plazo para convocar el pleno organizativo. Si hay un debate técnico sobre si son 30 días hábiles o naturales, ambos plazos pasaron. Parece que solo les interesan sus habichuelas y no gobernar para la gente”, señaló Fajardo durante una rueda de prensa ofrecida ayer en la sede de su partido.

De este modo cree que se rompe cualquier tipo de posibilidad de tener un mayor protagonismo dentro de la institución ante la falta de interés por parte de los socialistas. “Planteamos al alcalde la opción de gobernar. Esquerda Unida quería participar en el gobierno de coalición en áreas específicas y con acuerdos programáticos para sacar adelante una parte de nuestro programa. Tenemos un concejal, no somos indispensables, pero la ciudadanía nos quería ahí”, destacó el representante de EU.

Asimismo lamenta este desenlace después de sus esfuerzos. “En dos meses hubo dos únicas reuniones con el PSOE, porque ellos no quisieron más. En ambas no obtuvimos respuesta. Si no estamos en Ravella es porque el gobierno quiere estar solo y por cierta cobardía del BNG que no quiere asumir responsabilidades”, señaló.

Con todo, y a falta de conocer los detalles de la nueva ruta a adoptar por el actual gobierno, Fajardo advierte sobre los tiempos. “El mandato en minoría del nuevo gobierno comienza de manera muy extraña. Parece que nadie entendió la llamada de la ciudadanía a dialogar y a llegar a acuerdos, algo que no ocurrió dos meses después de las elecciones”.

Finalmente, y a escasos días de las elección generales, desde la formación lo tienen claro. “A partir de ahora comenzaremos a hacer oposición, que es a lo que nos obligó el actual gobierno y a defender aspectos como la atención a las personas mayores y un cambio de rumbo en materia urbanística”, sentenció.