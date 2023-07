Los vecinos de Setecoros, impasibles y resilientes ante el corte de su principal acceso

El día de ayer sirvió como arranque para las obras de la carretera provincial EP-8504 a su paso por Setecoros, en Valga. Las actuaciones de reacondicionamiento de la calzada y ampliación del paso subterráneo del agua del río Louro por debajo de la misma traerán consigo la interrupción del tránsito de vehículos en este punto, forzando a los conductores a coger un desvío y a los autobuses de transporte público a modificar 17 de sus rutas durante días laborables y domingos.

La maquinaria estaba ya en posición durante los días previos al comienzo de las obras, pero no fue hasta ayer cuando por fin se pusieron en funcionamiento de la mano de los operarios de la empresa encargada del proyecto. Uno de ellos, Bieito, se encargaba de revisar la zona recién excavada para proceder con el desmonte del paso subterráneo viejo: “Tenemos que abrir el cauce para que pueda pasar el río y que no se inunde la carretera”. Estima que las actuaciones durarán entre un mes y mes y medio, siendo la fecha máxima de finalización el 15 de septiembre. La calzada aún no había sido cortada por la mañana, ya que no había llegado todavía la señalización pertinente para indicar a los conductores por donde deben coger el desvío, cuya entrega se realizó al mediodía.

Bieito asegura que los vecinos no tardaron en ir a preguntar por los trabajos, tanto por curiosidad como por saber cómo les iba a afectar. Carmen Gil, vecina de la aldea de Igrexa, asegura que las obras todavía no les han causado ningún trastorno. “Nosotros utilizamos el coche para desplazarnos, y la verdad es que el desvío aún es largo, alrededor de 3 kilómetros más”, asegura Gil. Por otro lado, en casa de Aurita, otra de las vecinas de Setecoros, son usuarios habituales del autobús, cuyas rutas tuvieron que ser modificadas. “Hoy fuimos a Padrón en él. A nosotros aún nos pasa por cerca de casa, pero tiene que dar más vueltas que antes”, asegura la valguesa. El itinerario temporal hace que los autocares tengan que pasar por algunos lugares dos veces, llegando a una parada y dando vuelta por la imposibilidad de seguir de frente. “Hay otras aldeas por las que podría venir, como por Senín o Louro, pero las carreteras son demasiado estrechas y no cabe”, asegura Aurita, que aun así no se muestra especialmente afectada por la situación: “Nosotros no tenemos mucha prisa, entonces si tarda algo más tampoco nos importa mucho”, dice entre risas.