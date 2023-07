Vilanova abre las puertas a un helipuerto próximo al servicio de Urgencias del Hospital

Esas parcelas se encuentran en las inmediaciones del Hospital y estarían calificadas como terreno sanitario, cuando no van a ser usadas para una ampliación del centro de Ande, que se encuentra en el vecino municipio de Vilagarcía. Los propietarios y las empresas propietarias de los terrenos quieren cambiar esa ordenación actual por una que permita acometer actuaciones en la zona, especialmente en cuestiones referidas a ampliaciones.

La propuesta se presentó recientemente e incluiría una cesión de terreno al concello. Sería esa cesión la que se aprovecharía para convertir en un helipuerto a las puertas del servicio de Urgencias del Hospital de O Salnés. La creación de esta parcela no sería inmediata debido a que la modificación puntual debe seguir su tramitación y superar una serie de trámites, pero podría resolverse en el plazo de un año o año y medio. Sería en ese momento cuando el Concello de Vilanova ofrecería esa parcela a Sanidade para su uso como helipuerto desde el que trasladar todas las urgencias graves que se puedan registrar en el Hospital de O Salnés.

La existencia de este espacio permitiría ahorrar un tiempo precioso en el traslado de pacientes, ya que el objetivo es situarlas lo más próxima a los accesos de Urgencias que permita la reordenación de los terrenos que se plantea en la modificación puntual.

En este momento, los helicópteros están utilizando el espacio del campo de la fiesta de San Simón, en la parroquia vilanovesa de Baión, un lugar que se encuentra a poco más de un kilómetro de distancia y para el que se necesita una ambulancia que traslade al paciente. Ese lugar está homologado para el aterrizaje de helicópteros y cuenta incluso con una manga de viento, pero fue habilitado después de los importantes problemas que se encontraban los helicópteros para aterrizar en Vilagarcía y la distancia que debían recorrer las ambulancias. De hecho, el lugar que se utilizaba antes de Baión era la explanada TIR, lo que obligaba a montar un dispositivo a la Policía Local para que el traslado acabase en buen puerto. Desde su construcción a principios de este siglo, el Hospital de O Salnés ha adolecido de la existencia de este servicio, pese a que se contempla en la construcción de la mayor parte de centros hospitalarios.

Las Normas Subsidiarias de Vilanova se aprobaron a finales de los años 90 y, desde entonces, han demostrado estar totalmente obsoletas. Sin embargo, el Concello de Vilanova ha apostado por la vía de realizar modificaciones puntuales para dar cabida a este tipo de cuestiones en lugar de redactar un nuevo PXOM. Los motivos que siempre se han argumentado desde el Concello a este respecto es que la redacción de un nuevo PXOM perjudicaría a la edificabilidad de las parcelas que poseen los vecinos, apostando por estas modificaciones puntuales que ya suman un total de 25, la mayor parte de ellas ejecutadas en los últimos diez años.

Identificados los individuos que realizaban trompos en la explanada del pabellón de Baión

No muy lejos del Hospital de O Salnés y de la parcela que se destinaría a helipuerto, se encuentra el campo de la fiesta de Baión, a las puertas del pabellón de deportes. Desde hace casi un año, prácticamente todos los fines de semana era usado por una pandilla de jóvenes para realizar trompos y maniobras ilegales, algo que quedaba claramente reflejado en el pavimento. Las denuncias de los vecinos motivaron que la Policía Local de Vilanova abriese una investigación en la que llegaron a instalar cámaras en la zona para tratar de identificar a los responsables. La semana pasada se consiguió dar con varios de ellos, ninguno vecino de Vilanova, a los que se les sancionará. El propio regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, lo reconoció en el pleno celebrado el pasado lunes ante las preguntas realizadas por la concejala socialista Sheila Ferreira, explicando que los jóvenes elegían Baión por tratarse de un lugar apartado en el que no iban a ser molestados ni sorprendidos por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ninguno de ellos era vecino de Vilanova, es más, uno de ellos sería de O Grove, recorriendo la distancia que separa ambos municipios para hacer este tipo de exhibiciones ante un nutrido grupo de personas. Durán y el resto de concejales no dudaron en felicitar a la Policía local de Vilanova por su trabajo y por haber conseguido identificar a estos individuos que “estaban creando una importante alarma social en el pueblo, porque muchos vecinos temían encontrarse con ellos en una carretera y tener un accidente grave”, explicó Durán.