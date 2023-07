“Cualquier situación personal delicada se disipa con la reacción del público”

–¿Qué responderían a alguien que no los conoce a la pregunta de “que es Nebulossa”?

–Mark Dasousa: Es una banda de pop electrónico que mezcla influencias de grupos de los 80, como The Cure, The Human League, Mecano… con un tono un poco más actual.

–¿Como se conocieron?

–María Bas: Hace muchos años, antes que esta banda, teníamos otra con otro estilo musical. Nos gustan mucho los ritmos de los 80 y entonces decidimos montar un grupo paralelo.

–Puede augurarse que detrás de su peculiar nombre hay una experiencia vital.

–B: Nebulossa surge en un viaje a Cataluña, en el cual Mark nos llevó a un observatorio. Allí hablaron tanto de las nebulosas que se me quedó en la cabeza y decidimos ponerle ese nombre al grupo.

–Al Atlántic Fest acudieron 7.000 personas el año pasado. ¿Les intimida tal número de gente, o ya están acostumbrados?

–B: Acostumbrados no, nosotros estamos empezando, pero no nos intimida nada, la verdad.

–¿Qué pueden esperar los espectadores de su set en el Atlántic?

–B: Nos gusta mucho hacer bailar a la gente y creo que nuestras canciones lo consiguen.

–D: Nuestro primer álbum se llama “Poliédrica de Mí”, lo vamos a presentar en el festival, tiene una línea de pop electrónico que combinaremos con algunas canciones de nuestro nuevo trabajo “VIRTURROSISMO”, que sacamos en octubre.

–¿Sienten mucha presión por actuar con artistas y grupos de la talla de Leiva o Sidecars?

–B: No, la verdad es que nos encanta. Uno de nuestros temas es una colaboración con Rocío Saiz, que toca en la misma noche que nosotros, y la verdad estamos encantados.

–Su disco “Poliédrica de Mí” ya acumula más de 255.000 reproducciones en Spotify. ¿Les pilló desprevenidos este éxito?

–B: No lo esperábamos, pero estamos muy emocionados. El hecho de que nos pusiesen en una lista de reproducción de Spotify fue lo que hizo que nos diese ese empujón hacia arriba.

–D: En ese disco hay una canción que se llama “Glam”, que fue premiada en el festival Indie Cool, y de ahí empezó a surgir todo. Somos una banda humilde, estamos muy contentos por como recibe el público nuestro espectáculo.

–Este verano estarán de gira por varios festivales en todo el país. ¿Es tan agotador como lo pintan?

–D: Es agotador, muchos kilómetros, horas de cansancio, querer siempre hacer las cosas muy bien… buscamos siempre superarnos, es el camino a seguir a nivel artístico. Hay cierta presión en eso, que no haya errores, no meter la pata… es cansado. Pero también tiene su parte divertida y lúdica, por supuesto.

–Supongo que muchos de esos inconvenientes se disipan cuando ven a la gente disfrutar en directo con su música.

–D: Tal cual, cualquier situación personal complicada, con la reacción del público se disipa rápidamente. Al principio nos sorprendió que nos conociese la gente en los festivales a los que íbamos, pero ahora ya vemos que van conociendo nuestro proyecto.

–¿Qué les piden a los asistentes del Atlántic Fest?

–B: Que se vengan a vernos, el calor no es una excusa para no vernos [bromean].

–Parece que los 80 están de vuelta a través de los sonidos de The Weeknd, Dua Lipa o Miley Cyrus. ¿Qué les llevó a hacer este tipo de música?

–B: A mí me encantan The Weeknd y Miley, de hecho, “Glam” está un poco inspirada en uno de los sencillos de The Weeknd. –D: Además toda nuestra cultura musical viene de beber de grupos como New Order, Mecano, Yazoo, OMD… un montón de bandas de esa época. También queríamos renovar un poco esos sonidos, cogiendo su esencia, pero actualizándolos.

–¿Cómo consideran que se diferencian del sonido pop más comercial de influencia ochentera?

–D: Quizá en la manera de la composición, buscamos también no perder las partes instrumentales de las canciones. Pienso que estamos más cerca de los sonidos de los 80 que de los actuales, pero también bebemos de los de ahora. Bizarrap, por ejemplo, está utilizando ritmos ochenteros.

–¿Qué aspectos de su música controlan?

–D: Intentamos autogestionarnos todo en el grupo: tenemos nuestra propia editorial, discográfica, estudio de grabación, hacemos nuestros propios videoclips… siempre con un equipo por detrás que nos ayuda.

–¿Qué elementos nuevos se pueden esperar de su próximo disco?

–D: Algún cambio en la sonoridad, ahora estamos trabajando en temas que son algo más próximos a los 90. En las temáticas viene bastante crítica y sarcasmo, a cómo funciona el sistema, como se trata a la mujer, como reaccionamos en las relaciones... vivencias.