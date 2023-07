“Soy muy fan de incrementar la frecuencia de Vilagarcía con Madrid en el tren”

Desde 1998 en el que fue secretario provincial del PSOE, Modesto Pose (Malpica, 1955) no ha abandonado la política, llegando a ser diputado en el Parlamento de Galicia entre 2001 y 2012 y candidato a la Alcaldía de Vilagarcía en 2011.

A falta de escasos cinco días para las elecciones generales, se presenta como número 3 al Congreso, con el optimismo de poder tener acta de diputado.

–Tras unas elecciones municipales, campaña hostil y, a su vez, agobiante.

–Está siendo una campaña muy rara. Estamos pasando de los mitines a algo más mediática. En estas elecciones no se dirime que opción política gana las elecciones, sino si se vuelve hacia atrás o seguimos avanzando. La gente es consciente de que nos estamos jugando algo muy importante.

–Las encuestas están dando la victoria al Partido Popular. ¿Hay forma de revertirlo estos últimos días de campaña?

–Las encuestas dicen que todo está muy equilibrado. El CIS, del que se han encargado de dar mala fama a quien lo dirige, dice que va estar todo muy ajustado. Aún quedándome con ello, no lo doy por cierto, ya que hay una semana de campaña y factores que pueden influir en las decisiones de la gente. Hay un porcentaje de gente que se puede mover en un lado u otro. Desde el PSOE vamos a hacer un esfuerzo para que esta última semana de campaña la gente sea consciente de lo que se juega. Si no salimos, respeto al que gane y a hacerlo mejor en otra ocasión. Soy optimista.

–Las mismas encuestas auguran la posibilidad de que entre como diputado.

–Para mí no es lo relevante. Quiero que saquemos las elecciones por lo que significa el apoyo a un proyecto que mira hacia adelante, que es progresista y que supone un avance para la sociedad. Estamos con el rigor, con la investigación y con el conocimiento. Si no salgo habrá otros compañeros que lo harán bien. Creo que voy a salir. Esto es o Pedro Sánchez o Núñez Feijóo con Vox.

–¿Tiene algo preparado para la comarca?

–Soy muy fan de incrementar la frecuencia de Vilagarcía con Madrid en el tren. También hay que completar el saneamiento integral de la ría de Arousa, algo que afecta al turismo. Finalmente, tiene que haber un acuerdo en los grandes temas de Costas, para agilizar los procesos.

–Hablando de la comarca, los resultados no han sido los deseados. ¿Van a aplicar nuevas medidas o se mantienen firmes en su idea?

–Conservamos la Alcaldía de O Grove, Cambados, Meis, A Illa y de Vilagarcía. Es verdad que los ciudadanos te dicen que hay que reflexionar sobre cómo estás haciendo las cosas. A veces nos centramos en gestionar bien y nos olvidamos de las relaciones personales. Este verano lo dedicaremos a reflexionar.

–Como vilagarciano de adopción, en la ciudad se ha puesto en entredicho el modelo de peatonalización de Alberto Varela, fundamentalmente por los establecimientos.

–Me considero amigo de Alberto y soy defensor de su gestión. Es verdad que a veces uno puede tener una idea maravillosa, pero hay que ver si la gente sigue estas medidas. En política las iniciativas tienen que estar acompañadas de los tiempos. Igualmente destaco el apoyo que tiene con una tercera legislatura y al final el poder desgasta. Es normal que perdiera algún apoyo, pero estoy seguro que está evaluando todas las cuestiones. Es una persona sensible e inteligente.

–Vemos como el sector industrial comienza a manifestar. ¿Urge una intervención institucional para mediar en el conflicto?

–Las administraciones tienen que poner las condiciones para que haya un desarrollo. Sánchez y Nadia Calviño están haciendo un esfuerzo para que España lidere los procesos de la nueva tecnología, del cambio climático y la Investigación y Desarrollo. Se está notando con apuestas importantes.

–En materia de movilidad, una de sus grandes apuestas es la sostenibilidad a través del transporte público. En cambio, confluye el bono gratuito con al incremento importe del billete de quien no tenga al abono. ¿Hay alguna manera de lograr el equilibrio entre precio razonable y transporte sostenible?

–Hay que esperar a que se estabilice. Se están dando precios competitivos con algunos muy elevados dependiendo del lugar. Hay que conjugar la libertad de empresa y concurrencia competitiva sin que sea un impedimento para personas con menos recursos.

–Recientemente, y ante la preocupación de muchos ciudadanos, se ha publicado que en 2024 las autovías pasan a ser de pega. ¿Hay motivos para preocuparse?

–En todas las elecciones hay bulos de la derecha. Se habló de que el PSOE quería quitar las bateas a los bateeiros o modificación de artículos. No tengo constancia, pero si llega a ocurir, estaría en contra. Lo que hace el partido es mirar lo que conviene a la mayoría de los ciudadanos, no lo que le conviene a las empresas. Somos fiables. Siempre me he preguntado qué sería de España sin el Partido Socialista.