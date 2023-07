El aula de tres años del Anexo A Lomba se mantiene abierto oficialmente

La Xunta ha notificado en la mañana de ayer, de manera oficial, que el aula de 3 años del Anexo A Lomba no se cierra, rectificando así su postura inicial y poniendo fin a la lucha de las familias afectadas tras varias semanas de concentraciones por evitar la clausura de la clase. Aunque en un inicio no eran muy optimistas, las explicaciones, la recogida de firmas y la intermediación de las formaciones políticas han servido para desbloquear la situación.

“La notificación por parte de la Xunta supone una gran alegría, especialmente por los niños de 3 años, que podrán iniciar su etapa en colegio. Además se garantiza la continuidad. Estamos muy contentos”, señala Lourdes Miguéns, presidenta del Anpa del centro, una vez conoció la resolución definitiva.

Y es que su lucha, junto a la de las once familias por evitar la clausura, puede decirse que tuvo un final feliz con reivindicaciones que se prolongaron más de 15 días, en busca de que los niños pudieran continuar en el centro y compartir pupitre con sus amigos.

Entretanto, y ante la falta de garantías de que el aula se mantuviera abierto, muchos afectados optaron por matricular a los escolares en otros colegios, garantizándose así una plaza. “Nos consta que hubo padres que iniciaron la gestión para que sus hijos estudiaran en otros centros. Creemos que van a volver, ya que muchas familias tenían a alumnos matriculados en el Anexo”, celebra Miguéns, confiada en que se mantenga el alumnado de este último año.

Sobre la posibilidad de que algunas familias decidan no regresar por evitar otro proceso de inscripción, es un aspecto que no preocupa al Anpa del centro. “Los alumnos que se pasaron a otros centros este mes van a volver. Por la situación excepcional que se ha vivido, no existe un límite de plazo para formalizar las matriculas y quedarse era la voluntad de las familias. La mayoría no han llegado a realizar los trámites”, añade optimista Miguéns.

Finalmente, y tras dos semanas de lucha constante entre las que se incluyen concentraciones y la recogida de más de 4.000 firmas entregadas a la Consellería de Educación, las familias respiran tranquilas pudiendo disfrutar de unas merecidas vacaciones sabiendo que no van a tener que cambiar de centro escolar a sus hijos.

En este sentido, desde el Anpa han querido agradecer a la ciudad y a la gente que se volcó con la causa, mostrando su continuo apoyo. “El equipo de trabajo de Ana Granja fue clave para desbloquear la situación. También queremos dar las gracias a todos los partidos políticos que se volcaron con nosotros, incluso tenían pensado llevar la denuncia al Parlamento. Fue una lucha en conjunto con la comunidad educativa, el profesorado, los vecinos y los medios de comunicación”, sentencia la presidenta del Anpa del Anexo A Lomba.