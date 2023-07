“El futuro está en los residuos que nosotros mismos generamos ”

Catedrática en Química Analítica, Marta Lores, no desarrolló su exitosa labor en el mundo vinícola hasta finalizar sus estudios en Biología. A pesar de su inclinación hacia el sector marino, sus raíces y tradición del vino en la comarca se impusieron hasta el punto de que se licenció en Química en 2018.

Investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela, destaca por sus indagaciones acerca del bagazo y la posterior transformación de este residuo.

–Comenzó sus estudios en Biología por su pasión por el mar.

–Me licencié en Biología por la especialidad de Zoología. Finalicé en 1989 y mi inclinación era el mundo del mar: la zoología marina y la oceanografía, algo que por aquel entonces no existía como tal. El otro mundo que me apasionaba era el del vino. Me crié en O Salnés, y mis padres han sido catadores oficiales de la Festa do Albariño.

–Tras ello, pega un cambio radical y pasa a la Química Analítica con la especialidad de todo lo que se refiere a los vinos.

–Cuando terminé la carrera no tenía muchas opciones para seguir investigando en la rama marina y me planteé la posibilidad de cursar enología. En ese momento llegó un catedrático a la Universidad de Santiago, que venía de Cádiz y al cual le dieron un proyecto para estudiar los polifenoles de los vinos gallegos. En mi familia teníamos mucha amistad con el vicerrector de Asuntos Económicos, Xoaquín Álvarez Corbacho (primer alcalde de O Grove en la democracia), que me sugirió que hablara con él, ya que trataría el sector de los vinos. No tenía un grupo de investigación aún formado. Llegué en el momento adecuado y me enamoré de la cromatografía líquida, de los polifenoles y del mundo del análisis de vinos.

–¿Cómo se enfrentó a esa situación ante la falta de información?

–Te enfrentas con una gran cantidad de vértigo y, sobre todo, estudiando y preguntando a la gente que está formada tales como los profesores de departamento o profesionales del grupo de investigación. Sí que es cierto que en la cromatografía de gases, un tipo, había una incipiente analítica instrumental en el laboratorio. En definitiva, esa adaptación se basó en el trabajo duro, el estudio de la situación y mucho vértigo. A aquellos análisis se les echaron muchas horas. Dije que era para quedarme unos cuatro o cinco años explorando la investigación y luego ya veríamos. Creo que me quedé porque nunca quise quedarme.

–Tal fue su pasión que incluso se licenció en Química en 2001.

–Mi director de tesis siempre tenía la mosca detrás de la oreja de que yo era bióloga de formación. Si me presentaba a una plaza de la universidad, me iban a dividir todo entre tres por no tener formación química. Mientras fui ayudante de universidad hice la carrera de Química por la UNED. Posteriormente, vino la plaza como titular y la cátedra en 2018. Fue muy duro, especialmente los años en los que trabajaba y estudiaba a la vez.

–En cuanto a la viticultura, la comarca tiene una salud envidiable.

–Es brillante. En general, las cinco Denominaciones de Origen gallegas, y mi comarca, están haciendo muy bien las cosas. Se sabe gestionar muy bien la producción año a año y, al mismo tiempo, hay mucho desarrollo en vinos nuevos.La salud del vino blanco es muy buena en la comarca; somos un referente en la actualidad.

–Está investigando muy profundamente el bagazo.

–Tradicionalmente se usaba, o para destilar aguardiente, o para volver directamente a las fincas como un abono. Lo cierto es que se produce mucho más bagazo del que se convierte en aguardiente. En 2008, me dieron un proyecto de la Xunta y, junto a mi compañera, Marta Álvarez Casas, recorrimos las cinco Denominaciones de Origen, para buscar el bagazo obtenido. Nos dimos cuenta de que la forma en la que se hace el vino blanco propicia que el bagazo sea extremadamente rico. Escalamos el proceso, pedimos una patente y montamos “I-Grape Laboratory”. Esa misma patente la explotó una empresa cosmética de Ponteareas. A partir del bagazo propusimos dos vías de exploración: la obtención de estratos para ser ingredientes funcionales y el vermicompostaje (técnica que aprovecha la degradación de lombrices) para convertirlo en vermicompost. Fueron exitosas las dos líneas. Pasamos de transformar tres toneladas de bagazo el año pasado a las 20 o 30 para este.

–En este aspecto es un componente importante en el sector de la cosmética.

–Se había aplicado de la uva, pero no era así con el residuo de la propia uva. Esto responde a un cambio de filosofía y que tiene el aprovechamiento como eje.

“No todo lo natural es bueno, ni todo lo sintético es necesariamente malo”

–¿Están en peligro los compuestos naturales?

–En la medida en la que comprometemos la biodiversidad, en todos los ámbitos, comprometemos los compuestos que los seres vivos producen. Si atacamos a la naturaleza despiadadamente, tendremos menos opciones.

–¿Se cometen muchos errores con los compuestos bioactivos por falta de información?

–Sí. Hay mucha desinformación y mucha mezcla de conceptos. Lo natural no es necesariamente bueno. Por ejemplo, el arsénico aparece de manera natural en un montón de sitios y no es necesariamente bueno. Esa unión, no siempre beneficia. No todo lo natural es bueno ni todo lo sintético es necesariamente malo. Todo ello se palía informando convenientemente y aclarando los conceptos.

–Trasformando los residuos como hacen, se sienta un precedente y un mensaje a la sociedad de que hay mucho por aprovechar.

–Sí. Cuando hablamos entre nosotros casi hacemos diferencias, con residuos buenos y malos. Los restos de la industria agroalimentaria o forestales, son apetecibles. Por ejemplo, el vermicompostaje se atreve con todo y se pueden hacer muchas cosas con él. Desde nuestra posición de la obtención de estratos útiles, nos quedamos en los buenos y que reponden a coproductos de la industria agroalimentaria. El futuro está en los residuos que nosotros mismos generamos.

–¿Cuáles son los próximos retos?

–Los restos de poda. Hay ingenieros haciendo cosas interesantes, pero suele ser una pesadilla. Están cargados de compuestos de interés, pero son bastante más difíciles de manejar. Las líneas de aprovechamiento van por ahí y también hay mucho trabajo en la recuperación del suelo de los viñedos y en los microorganismos.