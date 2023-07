Fernando Alonso: “La violencia es algo inherente al narcotráfico”

El tiroteo registrado el pasado viernes en una urbanización de Cornazo, en Vilagarcía de Arousa, ha despertado una importante preocupación en la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) porque “hace que revivamos sucesos que, en esta comarca, hace ya mucho tiempo que, desgraciadamente, conocemos muy bien”. El gerente de la entidad, Fernando Alonso, señala que “esto no es una buena noticia, porque se desarrolla en un contexto en el que cada vez se les incautan más armas a todos estos individuos, algunas de calibres importantes, y eso solo tiene una consecuencia directa, el incremento de la violencia”. No en vano, esa violencia es algo que “es inherente al narcotráfico, aquí en Galicia vienen manteniéndose ciertos picos, conocemos algunos asesinatos, pero la presión policial, social y judicial contiene esta tendencia, algo que no está ocurriendo en el sur”, señala Alonso.

Si no se cambia de estrategia y de métodos, Alonso teme que caminemos hacia lugares donde reina la violencia, desde el sur de España hasta lugares como holanda “donde está amenazado hasta el primer ministro por la mocro maffia”. Evitarlo pasa para la Fundación por dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de más y mejores medios, “y no siempre humanos, sino también recursos materiales y legislativos para que puedan frenar el avance de esta lacra”. Incide Alonso en que “hay disposiciones que les impiden trabajar, sabiendo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que garantizan nuestra seguridad, que los delincuentes son los otros”. La propia entidad tiene previsto presentar una paquete de medidas en cuanto pasen las elecciones con las que pretende poner de acuerdo a toda la sociedad, y en especial, a los políticos de diferentes colores, porque “esto es una cuestión transversal y estas medidas están orientadas a acabar con la inercia a la que estamos abocados de más violencia y drogas en nuestras calles”. Insiste a esos políticos que “ellos tienen la capacidad de legislar, y deben hacerlo cuanto antes”. La situación actual no invita al optimismo después de haberse localizado en Cotobade el mayor laboratorio de cocaína en suelo europeo y un narcosubmarino en la ría de Arousa. “Ninguna de estas dos situaciones parece una excepción, como también ocurre con el tiroteo registrado el pasado viernes”, señala. Todas estas circunstancias se unen a que cada vez hay más grupos traficando, grupos que “no dudan en mostrar una extrema violencia y que generan un problema no solo de seguridad, sino también de salud pública”. No en vano, Alonso recuerda que la droga ha visto caer en picado su precio y que “cada vez es más asequible adquirirla, por lo que la consecuencia directa va a ser un mayor consumo, una mayor adición y un mayor problema de salud pública”.