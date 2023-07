Una veintena de bodegas participan en la XXI Festa do Viño de Meaño

El concello de Meaño ya tiene diseñado el programa de la XXI Festa do Viño, que la céntrica Praza do Concello acogerá el próximo fin de semana. Será el viernes, sábado y domingo, congregando a una veintena de bodegas de la DO Rías Baixas para dar a degustar sus caldos.

La carpa abrirá el viernes 21 a las nueve de la noche, con el brindis inaugural protocolario al que seguirá un concierto de la Banda Unión Musical de Meaño. A las 22,30 en la zona de carretera colindante, cortada al tráfico para su reconversión como espacio de conciertos, actuará la formación Broken Peach, octeto integrado por cuatro voces y cuatro instrumentistas que ofrecerá un ecléctico repertorio con tintes de rock, góspel, funk o pop entre otros estilos. Al concierto le seguirá la música dj para mantener el baile hasta el final. Para el sábado, a las 12 del mediodía, se adelanta en esta edición del desfile de autoridades y cofrades de la “Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés”, creado el pasado año, y que desembocará en la carpa, donde se procederá a nuevas investiduras más a la lectura del pregón a cargo del Diego Losada Gómez, periodista televisivo en el grupo Mediaset. Por la noche a las 20 horas las música de la charanga “Alambique” amenizará la carpa, y por la noche verbena en el exterior a cargo de la orquesta Marbella. Para el domingo, última jornada, a las 13 horas se celebrará un concierto del Grupo de Acordeóns Rías Baixas, al atardecer podrán la música las charanga de “Mil9” y por la noche verbena de despedida amenizada por la orquesta “Ocaband”. Todo ello para enmarcar un evento para los vinos Rías Baixas, que se servirán durante esos tres días bajo una carpa de 400 m2. La fiesta estará aderezada por 2.000 metros de guirnaldas, una zona exterior de restauración, equipada con 40 mesas grandes y 80 bancos, que la convertirán en cita vitivinícola y gastronómica saliniense del próximo fin de semana. Esta fiesta se recuperaba el pasado año de manos del concello, actuando como relevo del que durante dos décadas fuera “Encontro co Viño de Autor”, que entonces organizaba la asociación de bodegas artesanas Rías Baixas y que se mantuvo hasta 2017, cuando su última edición. El fallecimiento de su presidente Paco Dovalo, fue la puntilla para dar al traste con aquella iniciativa que él impulsara de primera mano.