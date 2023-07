Del IES Carril a Manhattan viviendo el sueño americano

Los cambios de etapa acostumbran a dar vértigo y, si son en una estancia a grandes ciudades, la tarea requiere de una adaptación presumiblemente complicada. Aida Saco Beiroa no lo tuvo fácil, pero con la ilusión de abrirse paso como pianista, ha logrado mostrar su talento en Nueva York durante el último año y Manhattan, desde este mes.

Natural de Rianxo, desde muy pequeña floreció su pasión por un instrumento que ha catapultado a músicos ilustres como Mozart o Beethoven. Son palabras mayores, aunque el esfuerzo y la dedicación como primer paso, se dio hace muchos años. ”Siempre quise tocar el piano. Me apuntaron a clases y, desde el principio, comencé a crear canciones a modo de diversión. En la adolescencia comencé a ver que la música podía ser algo más que un hobbie y tomé las primeras decisiones serias”, rememora Saco, recién aterrizada en Manhattan.

Sin embargo, desde su llegada a la ciudad estadounidense, ha tenido que sortear ciertas dificultades que le han permitido valorar con perspectiva, el punto en el que se encuentra actualmente. “Decidí realizar el Bachillerato musical. Dentro de los institutos que lo ofertaban, el más cercano a Rianxo, era el IES Carril de Vilagarcía. Me cambié de centro y durante esos años iba y venía todos los días”, relata con una sonrisa.

Tras superarlo, pasó cuatro años en el conservatorio Liceu de Barcelona donde pulió sus dotes y, posteriormente, recaló en París y en Países Bajos, en una etapa marcada por los cambios y las experiencias vividas en los diferentes lugares.

Su aventura en Europa finalizó en septiembre del año pasado, una aventura marcada también por la incertidumbre de un nuevo paso. “Tenía el proyecto de realizar un tour que se canceló por motivos ajenos a mí. Cuando me enteré de ello, apliqué a la beca Fullbright el último día de plazo”, subraya la pianista.

Sin certezas de dónde acabaría ni qué sería de su futuro debido a la tediosa burocracia para poder instalarse en el país norteamericano y la necesaria notificación, el mensaje llegó. “El 30 de junio me concedieron la beca y, debido a los permisos, no sabía si me iría en enero o en septiembre a Nueva York. Finalmente, todo salió bien con el visado y pude viajar el pasado septiembre e instalarme en la ciudad”, declara la artista.

Una experiencia gratificante

Aunque cambiar Galicia por Nueva York es una tarea que, especialmente, necesita de mucho tiempo, su bagaje anterior y los numerosos cambios de países que experimentó la pianista le permitieron encarar una etapa nueva llena de retos. “Comencé con un ritmo frenético. No tuve tiempo de formarme una idea clara de lo que podía llegar a ser Nueva York. Mucha gente se imagina viviendo en la ciudad, pero en mi caso, no fue así. Lo que me encontré fue una sorpresa positiva”, destaca.

En este sentido, una de las sorpresas más gratas fue la cultura y el carácter de los americanos. “Tenemos la imagen de que son gente cerrada y, la verdad, es todo lo contraria. Es cierto que el ritmo de vida es muy exigente y te obliga a ser el mejor. Tienen esa concepción de sufrir para triunfar, lo que supone tener resultados”, alega confiada en su talento y en la responsabilidad para abrirse paso.

Sin embargo, entre esa dura competencia, apenas hay espacio para la tranquilidad ante la difícil competitividad que existe y los talentos emergentes que buscan abrirse paso en un país que potencia la cultura musical. Añadido a esto, la alta demanda de los europeos para poder probarse en los estados, hace que la posibilidad de fracaso sean ínfimas si uno se quiere hacer un nombre. “Nunca vi este nivel de exigencia y presión en Europa. Es un aprendizaje importante a nivel personal y una experiencia única para mí”, remarca tras casi un año de estancia en Estados Unidos.

Desde este pasado julio, se mudó a Manhattan para continuar con su trayectoria. “Me renovaron la beca Fullbright y cuento con la de la Escuela de Manhattan. La primera de ellas tiene como requisito que una vez se acabe el periodo tienes que volver dos años a su país de origen”, lamenta sobre una circunstancia que le afecta en el futuro.