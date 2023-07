“El público joven es el que más me gusta porque es el que menos te esperas”

No todos pueden presumir de tener una familia tan exitosa como la de Rody Aragón. Su nombre es sinónimo de alegría, pasión y años de entretenimiento a través de la pequeña pantalla y de espectáculos. El hijo del mítico Fofó de “Los Payasos de la Tele” comenzó su carrera con apenas 10 años, y ahora, con 64, deleita a jóvenes y mayores con su nuevo show, “Vuelve a soñar”, que llegó esta semana a Vilanova. Tras tantos años preguntando “¿cómo están ustedes?”, es hora de saber cómo está él.

–Está ahora mismo de gira con su nuevo espectáculo, “Vuelve a soñar”, ¿qué se pueden esperar quienes acudan a verlo?

–No es un espectáculo de circo puro y duro. Es la primera vez que un miembro de la familia Aragón desarrolla un espectáculo que narra la historia desde el comienzo de ese éxito televisivo de mi padre y mis tíos y va transcurriendo centrándose en la historia de ese momento. Llevamos cinco meses de gira y estamos sorprendidos, sabíamos que iba a gustar porque no deja de ser la infancia de papá y mamá disfrutando con sus hijos, pero se ha convertido en un espectáculo que emociona muchísimo. Por eso el título de “Vuelve a soñar”, porque los padres vuelven y los niños lo viven por primera vez. Yo estoy encantado, es lo más bonito que he hecho en mi carrera.

–¿Cree que, en este momento de crispación social, son necesarios espectáculos como el suyo para que la gente desconecte?

–Tiene toda la razón, los padres cuando salen al terminar del espectáculo te dicen que han salido de un momento tan difícil que volver a vivir esto en familia es como volver a antaño, con mis padres y mis tíos. En dos horas reviven todo aquello, y me dicen que por favor nunca deje de hacer esto.

–Entonces “Vuelve a soñar” es un éxito con el público.

–Es la primera vez que yo hago un espectáculo en el que en todas las funciones el público se pone de pie, aplaudiendo sin parar. No se esperan que haya una historia que revuelva todos esos sentimientos.

–¿Perdió amistades cuando supieron a qué se quería dedicar?

–Para nada, todo lo contrario. Tengo amigos que no creen, pero al verme a mi feliz se alegran como yo lo haría de su felicidad. La misa se trata de eso, de alegrarse por lo que es un bien para un ser querido.

–¿Qué opina del público de Galicia? ¿Hay muchos fans por aquí?

–Hace mucho que no voy, pero Galicia ha sido de las zonas de España donde mejor nos han respondido a la familia Aragón. Recuerdo de joven que cuando mi padre Fofó volvía de una actuación nos decía que cómo los querían aquí.

–¿Le paran mucho por la calle? ¿Aún hay quien le dice el “cómo están ustedes”?

–Si [risas], además no solo padres y abuelos, sino también jóvenes. Es el público que más me gusta porque es el que menos te esperas, gente de veintipico años que te dice “¡Rody eres un máquina!” y que me conocen desde pequeños.

–Su familia se extiende a cinco generaciones de payasos. ¿Se planteó hacer algo distinto de joven?

–Fue un poco al revés. Yo empecé con mi familia en la tele, en “El Loco Mundo de los Payasos”, luego cambié de registro y estuve presentando programas de televisión durante nueve años, y después volví a la tradición de la familia en un espectáculo en honor a mi padre.

–¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

–El ver a los niños sonreír. Cuando se acercan a por un autógrafo te dan un abrazo con tanto cariño… eso es una recompensa que hace que merezca la pena estar tantos días fuera de casa.

–¿Y lo que menos?

–Tener que despedirme tanto de los míos por las giras, que son muy largas… en los primeros momentos que me voy siempre estoy un poco triste, pero lo supero enseguida que salgo y digo ese “¿cómo están ustedes?” y veo a la gente tan feliz.

–Hace tiempo que no está en televisión ¿Por qué cree que el entretenimiento de payasos ya no tiene cabida en la pequeña pantalla?

–Estamos viviendo una época de televisión muy diferente, pero creo que todo son ciclos. Me he encontrado con productores que me dicen que piensan en una vuelta de lo nuestro al ritmo de ahora, y esa es la clave, hacer cosas al ritmo actual, pero con mensajes y valores. Seguro que funcionaría.

–¿Está pensando ya en su retirada o aún hay Rody para largo?

–[Se ríe] Pues creo que me va a pasar como a mi padre Fofó y mi tío Gaby, que murieron con las botas puestas. Hasta que pueda creo que voy a seguir, porque cuando paro el gusanillo de estar delante del público siempre está ahí.

–¿Qué le puede decir a los lectores para que se animen a ver su espectáculo?

–Estoy seguro de que se sorprenderán de volver a sentir lo que sintieron, y los niños por supuesto van a vibrar; es muy divertido y participativo y está pensado para que disfruten ellos más que nadie, pero la nostalgia hace que los mayores también. Es un espectáculo que van a disfrutar como pocos.

“Siempre digo que no podemos irnos de este mundo sin hacer un homenaje a Los Payasos de la Tele”

–Su padre, Fofó, habría cumplido 100 años este pasado febrero. ¿Hay mucho de él en sus obras?

–Mi madre decía que éramos iguales en la forma de ser. Hay mucho suyo en mis obras, y tengo presentes sus grandes consejos. El más importante era cuidar mucho lo que hago porque el público es muy inteligente y hay que hacer las cosas con mucha cabeza.

–¿Siente un peso sobre sus hombros al acarrear tal legado?

–Si, ellos dejaron el listón tan alto que cada vez que salimos a hacer algo no podemos desmerecer esa labor. Sientes presión cuando creas algo, uno no puede bajar ese nivel. Siempre tienes esa intriga por si va a encajar y responsabilidad por venir de dónde vengo.

–¿Cuáles son sus recuerdos más bonitos como parte de “Los Payasos de la Tele”?

–De pequeño, ver a mi padre montando espectáculos, como preparaba su vestuario, como compraba todo el material… eso lo recuerdo con un cariño tremendo porque me decía para qué servía cada cosa. El primer día de actuación con mis tíos Gaby y Miliki y mi hermano Fofito y el primer día de televisión no los olvidaré.

–¿Sigue teniendo relación cercana con sus familiares con los que compartió pantalla?

–Si, lo que pasa que es más bien telefónica. Ahora mismo Fofito está en Cataluña, Emilio [Aragón] está viajando permanentemente… nos vemos poquito pero siempre estamos en fechas importantes.

–¿Estaría abierto a un regreso de “Los Payasos de la Tele”?

–Yo encantado, lo hemos propuesto un millón de veces, pero Emilio está por un lado y Fofito está por otro… Siempre digo que no podemos irnos de este mundo sin hacer un homenaje. Lo tenemos siempre presente, para mí sería un gran regalo.

–¿Hay jóvenes de la familia que quieran dedicarse al circo?

–A mi hijo de 15 años le encanta, así que es posible. Mi hija de 24 años está en el teatro. A ver qué hace el niño, pero de momento no hay más generaciones en ello.