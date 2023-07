El fisioterapeuta vilagarciano que pone sus manos a disposición de Costa de Marfil

Hay trenes de los que pasan una sola vez en la vida. Uno de ellos es el que se cruzó en el camino profesional de Marcos Davila hace apenas escasos días. Fue cuando recibió una llamada de su amigo Nacho Rebollo para preguntarle cual era su disponibilidad para pasar a formar parte del staff de una selección de baloncesto mundialista en el papel de fisioterapeuta.

El mítico Anicet Lavodrama, director técnico de Costa de Marfil, fue el siguiente en marcar el número de teléfono del vilagarciano y todo se solucionó en cuestión de minutos. Nadie mejor que el que fuera hercúleo pívot del OAR Ferrol para conocer las bondades de Galicia y los gallegos en materia de hospitalidad. De ahí la apuesta por Marcos Davila y por Baiona para acoger la concentración de la selección entrenada por el serbio Dejan Prokic y que se enfrentará a la España de Sergio Scariolo en el Mundial que se disputará en tres países a la vez: Japón, Indonesia y Filipinas.

No duda en reconocer el propio Marcos que “cuando recibí el ofrecimiento me quedé un poco en shock. El baloncesto es el deporte que practiqué, y el que más me gusta, y verte en la posibilidad de formar parte de una selección que va a jugar todo un Campeonato del Mundo me parece algo increíble”.

La coincidencia con su periodo vacacional en la empresa Esteve Teijin, a la que también agradece su comprensión, sumado al apoyo incondicional de su familia, hizo que el acuerdo se hiciese posible. Así, Marcos Davila cogió su coche para personarse el pasado miércoles en Baiona y pasar a ser uno más en la familia que forman los “Elefantes”, tal y como se les conoce en el baloncesto africano.

El mismo equipo que dejó en la estacada a la selección de Cabo Verde, liderada por el madridista Walter Tavares, para lograr el pasaporte mundialista, es la que deposita en las manos del fisioterapeuta vilagarciano el alivio a sus dolores de cara a la cita más importante del baloncesto mundial de selecciones. Para ello, Marcos Davila ha hecho de su habitación en el hotel de concentración en Baiona una pequeña gran clínica en la que tratar a todos los jugadores.

En el camino de Costa de Marfil hacia ese debut del 26 de septiembre en Yakarta ante la España de los Ricky Rubio y compañía la participación del vilagarciano le ocupa prácticamente todo el día. Como él mismo describe, “nos levantamos temprano para desayunar y la primera sesión física ya la hacemos en la playa. Yo ayudo a Nacho Batallán, que es el preparador físico que es argentino. Luego descansan, comemos a la una y media, un poco de descanso y a las tres ya nos vamos al pabellón a preparar la sesión de gimnasio. Luego 30 minutos de descanso, donde aprovecho para tratar vendar y demás, para luego hacer el entrenamiento de baloncesto en pista hasta las 20.30. Después cena y antes de dormir, la mayoría pasan por la camilla para tratar molestias y hacer trabajo de prevención”.

Todavía le quedan, a quien también fuera fisioterapeuta de diversos clubes de O Salnés, varios días de concentración en Baiona. “Aquí estaremos hasta el día 22 y, la verdad, es que los estoy disfrutando muchísimo. Es una responsabilidad grande y a la vez un placer enorme. Tener la suerte de estar con este grupo de grandes personas es una experiencia que me queda para toda la vida”.

Esa es otra de las cuestiones que Davila destaca de todo lo que está viviendo con la selección marfileña de baloncesto es la calidad humana de los integrantes de la selección. “Desde Anicet Lavodrama hasta los jugadores. Son personas increíblemente educadas y agradecidas con todo. Disfrutas de cada charla y de cada momento porque es un aprendizaje continuo. Además son muy profesionales en todo el trabajo y se les ve muy orgullosos de defender a su país en un Mundial”, sostiene.

Acerca de la posibilidad de seguir vinculado a la selección después de la concentración en Baiona, Marcos Davila entiende que debe ser cauto. “La verdad es que el acuerdo es durante la concentración en Baiona. Luego se concentrarán en Portugal y si después surge la oportunidad porque están contentos con mi trabajo sería genial, pero tendría que pedir permiso en mi empresa. Porque el Mundial es hasta el 10 de septiembre y habría que encajar muchas cosas. Si se diese yo iría encantado, pero de momento me centro en hacer mi labor todo lo bien que se merecen”.