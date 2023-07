La crisis interna que atraviesa la Cofradía de Carril ha provocado que la localidad vilagarciana se haya quedado sin procesión marítima. El resto de actos de la jornada se han mantenido sin contratiempos, pero la procesión no ha salido al mar a recorrer el entorno de Cortegada, limitándose a llegar hasta el muelle y realizar la ofrenda floral antes de regresar a la iglesia, como se hacía antes de la recuperación del recorrido marítimo hace ya una década.El motivo no ha sido otro que la embarcación que debía transportar la imagen no ha aparecido. Esto ha obligado a varias la celebración del evento, optando por hacer lo mismo que se hizo durante la pandemia y hasta hace una década, hacer la ofrenda floral en la punta del muelle de Carril.

José Luis Villanueva, al que la Consellería ha decretado su cese como patrón, asegura que dejó perfectamente organizada la celebración de la procesión y responsabiliza a la vicepatrona mayor de lo ocurrido, mientras que desde el sector crítico del pósito se señala a Villanueva. De hecho, aseguran que Villanueva el viernes le habría comunicado al patrón de la embarcación que había anulado el seguro de responsabilidad civil necesario para sacar adelante la procesión. Ante el riesgo de un posible accidente, el hombre decidió no asumir la responsabilidad de salir al mar sin seguro. De todas formas, se le intentó convencer, pero el patrón no coge el teléfono desde ayer por la tarde. La vicepatrona mayor poco pudo hacer para evitar lo ocurrido, ya que no hubo margen para conseguir otro barco ni modificar la póliza del seguro o los trámites ante Capitanía, Portos y Concello.